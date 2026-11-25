As novas regras da transparência salarial ainda não estão em vigor, mas a Danone Portugal já está a preparar-se para as mudanças que aí vêm. No podcast “Trinta e oito vírgula quatro”, do Trabalho by ECO, a diretora-geral, Marina Fernie, revela que, em antecipação, esta multinacional decidiu, por exemplo, passar a indicar as faixas salariais nos anúncios de emprego, acreditando que a transparência é a “base da confiança e do compromisso”.

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“As nossas políticas já estão alinhadas, na maioria dos pontos, com esta diretiva” europeia que Portugal está a verter para a lei nacional, começa por sublinhar a responsável.

“No recrutamento, não revelávamos qual era faixa salarial, mas estamos a começar a fazê-lo, porque é um pedido da lei, que achamos que é bem-vindo“, adianta Marina Fernie.

No podcast “Trinta e oito vírgula quatro”, a diretora-geral garante também que, na Danone Portugal, todos os funcionários já sabem, por exemplo, qual a faixa salarial associada ao nível de responsabilidade que exercem. Esse é outro dos pontos abordados pela legislação que o Governo está a preparar, sendo que passará a ser possível aos trabalhadores pedirem este tipo de informação aos empregadores.

“Estar a trabalhar ao lado de alguém sem saber se este está a ganhar mais ou menos pelo menos trabalho gera uma sensação de ‘será que vale a pena o esforço?’. Quando há clareza, aumenta a confiança, mas também o compromisso e a motivação“, salienta Marina Fernie.

Por outro lado, a responsável realça que 71,7% dos trabalhadores da Danone Portugal são, neste momento, mulheres e 50% das lideranças são do género feminino. A multinacional, assegura a diretora-geral, tem feito um esforço no sentido de implementar políticas que criem um ambiente onde as mulheres podem trabalhar “sem abrir mão do que gostam”, nomeadamente a vida familiar.

Marina Fernie destaca também que as mulheres tendem a ser “as boas alunas, que fazem o trabalho e esperam que seja visto e reconhecido“. Mas avisa que o bom trabalho não é suficiente para o sucesso profissional. “O que aprendi é que [o sucesso] requer mais do que isso. Requer ter uma rede de mentores que veem que estamos a fazer o trabalho e que acreditam no nosso potencial“, afirma.

“O que acho mais interessante no papel de diretora-geral é o impacto que posso ter na vida das pessoas. Para mim, ser autêntica é importante, bem como ser um modelo para os outros. Eu mesma ser mentora e ajudar as pessoas que vejo que têm capacidade, mas não estão a tomar os riscos necessários“, conta a diretora-geral da Danone Portugal.

Com 25 anos de experiência internacional, a Marina Fernie passou pelo Brasil, Reino Unido e Argentina (o seu país de origem) antes de aterrar em Portugal, na primavera de 2025. “Estou super impressionada com a qualidade do talento português. É o que faz com que Portugal seja um hub de talento dentro da Danone“, declara, no podcast do Trabalho by ECO.

Estou super impressionada com a qualidade do talento português. É o que faz com que Portugal seja um hub de talento dentro da Danone. Marina Fernie Diretora-geral da Danone Portugal

O “Trinta e oito vírgula quatro” é um podcast com entrevistas a decisores, líderes e pensadores sobre os temas mais quentes do mercado de trabalho.

Numa década, a duração média estimada da vida de trabalho dos portugueses cresceu dois anos para 38,4. É esse o valor que dá título a este podcast e torna obrigatória a pergunta: afinal, se empenhamos tanto do nosso tempo a trabalhar, como podemos fazê-lo melhor.

Até ao final de 2026, o Trabalho by ECO publica episódios semanais do podcast “Trinta e oito vírgula quatro”.