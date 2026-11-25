A Casa Ferreirinha acaba de declarar 2018 como Barca-Velha, segundo um comunicado da produtora do Douro. Desde 1952, ano de criação deste vinho, esta é apenas a 22.ª colheita a receber esta designação, que lhe confere estatuto de raridade entre os vinhos portugueses.

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“A decisão resulta de anos de acompanhamento e avaliação pela equipa de enologia liderada por Luís Sottomayor. Depois do Barca-Velha 2015, lançado em 2024, a declaração de uma nova colheita volta a assinalar um daqueles raros momentos em que natureza, tempo e exigência se encontram”, diz ainda a Casa Ferreirinha.

“Há notícias que temos um prazer muito especial em partilhar, e esta é certamente uma delas. Receber da equipa de enologia a confirmação de que temos um novo Barca-Velha é um momento raro e de enorme emoção para a Casa Ferreirinha. É com muita alegria que vemos 2018 juntar-se a esta história e podemos agora partilhá-la com o mundo do vinho”, diz o presidente da Sogrape, Fernando da Cunha Guedes, citado pela Casa Ferreirinha. A decisão dos enólogos Luís Sottomayor e Lourenço Charters foi comunicada num “almoço com a família Guedes” esta quarta-feira.

“Barca-Velha 2018 mostra tudo aquilo queremos ter num vinho: sério, profundo, com uma complexidade aromática extraordinária”, diz o enólogo Luís de Sottomayor.

O vinho chegará ao mercado no final do primeiro semestre de 2027, confirma a Casa Ferreirinha.