Economistas divididos sobre previsão de défice em 2027. Governo tem margem de gestãopremium
Os economistas dividem-se quanto à estimativa de défice esperada pelo ministro das Finanças, mas desdramatizam essa possibilidade. Sobrestimação da despesa em juros pode ser arma.
Foi ainda antes da votação final global do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), que já incluiu as propostas de alteração aprovadas, que o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento pediu a palavra para fazer um anúncio. "O Governo acaba de entregar ao Parlamento a alteração a um conjunto de tabelas do relatório do OE2027, já que as medidas aprovadas por este Parlamento custam 800 milhões de euros", afirmou o governante. Logo, "passa de um superávite para um défice", revelou.
Assim, Miranda Sarmento, aponta agora para um défice de 0,2% ou 525 milhões de euros, afastado-se dos 0,7% que chegou a sinalizar na semana passada, mas que é um agravamento face ao…
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