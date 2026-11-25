Foi ainda antes da votação final global do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), que já incluiu as propostas de alteração aprovadas, que o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento pediu a palavra para fazer um anúncio. "O Governo acaba de entregar ao Parlamento a alteração a um conjunto de tabelas do relatório do OE2027, já que as medidas aprovadas por este Parlamento custam 800 milhões de euros", afirmou o governante. Logo, "passa de um superávite para um défice", revelou.

Assim, Miranda Sarmento, aponta agora para um défice de 0,2% ou 525 milhões de euros, afastado-se dos 0,7% que chegou a sinalizar na semana passada, mas que é um agravamento face ao…