A EDP pretende posicionar-se entre as três maiores comercializadoras no mercado livre de energia do Brasil, aproveitando a relação com cerca de quatro milhões de clientes que já tem no país e a experiência acumulada nos mercados liberalizados europeus.

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“Eu acho que a EDP se deve posicionar para ser um ‘top 3’ aqui no Brasil, o que é fantástico“, afirmou o diretor-executivo de Client Solutions da EDP, Tomás Baldaque, durante uma conversa com jornalistas na sede da empresa, em São Paulo.

O executivo considera que a abertura do mercado brasileiro representa uma oportunidade de crescimento para a empresa portuguesa, que está a preparar a expansão da atividade de comercialização de energia para milhões de consumidores.

A liberalização vai ocorrer em duas etapas, começando em novembro de 2027, quando pequenas empresas e estabelecimentos comerciais poderão escolher os seus fornecedores, seguindo-se, um ano depois, a abertura aos consumidores residenciais.

Segundo Baldaque, a primeira fase deverá abranger cerca de sete milhões de empresas, incluindo restaurantes, cafés, cabeleireiros e pequenas indústrias, enquanto a segunda poderá alcançar 68 milhões de residências.

Os consumidores abrangidos pela tarifa social deverão permanecer no mercado regulado, acrescentou o executivo, que considera a dimensão do mercado brasileiro um dos principais atrativos para a EDP.

“Não há outra oportunidade que a EDP tenha, nem vejo muitas empresas que possam ir para um mercado que está a florescer de novo”, afirmou, considerando que a companhia parte de uma posição de vantagem face a outros concorrentes.

A empresa tem aproximadamente quatro milhões de clientes nas suas áreas de distribuição no Brasil, dos quais 2,2 milhões estão em São Paulo, onde atende 28 municípios, e mais de 1,8 milhões no Espírito Santo, onde está presente em 70 dos 78 municípios.

A relação já estabelecida com estes consumidores deverá favorecer a conquista de clientes no mercado liberalizado, avalia Baldaque, embora a EDP não tenha divulgado metas de participação de mercado ou o número de contratos que pretende alcançar.

A liberalização vai ocorrer em duas etapas, começando em novembro de 2027, quando pequenas empresas e estabelecimentos comerciais poderão escolher os seus fornecedores, seguindo-se, um ano depois, a abertura aos consumidores residenciais. A primeira fase deverá abranger cerca de sete milhões de empresas, incluindo restaurantes, cafés, cabeleireiros e pequenas indústrias, enquanto a segunda poderá alcançar 68 milhões de residências. Já os consumidores abrangidos pela tarifa social deverão permanecer no mercado regulado.

“É um negócio de escala”, explicou acrescentando que a prioridade inicial será conquistar quota de mercado, mais do que aumentar a margem obtida individualmente com cada cliente.

A estratégia comercial terá como principais focos São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, estados onde a companhia considera ter condições favoráveis para desenvolver a atividade.

Além das duas áreas onde já distribui eletricidade, a EDP detém uma participação de cerca de 30% na distribuidora Celesc, em Santa Catarina, e possui uma equipa estabelecida no Rio Grande do Sul, onde adquiriu anteriormente uma empresa de eficiência energética.

A empresa pretende ainda aproveitar a experiência adquirida em Portugal, Espanha, Itália e Polónia para adaptar os seus produtos e processos à realidade brasileira, numa estratégia que Baldaque descreveu como “tropicalizar” a oferta.

“No fundo, o que estamos a fazer é adaptar a oferta ao Brasil”, referiu o gestor, citando soluções como energia solar, manutenção e baterias elétricas.

A EDP está a desenvolver produtos específicos para diferentes perfis de consumo, incluindo pequenos negócios e estabelecimentos de restauração, tendo analisado dados de 30 milhões de consumidores para identificar padrões de utilização de energia.

Segundo o executivo, os estudos da empresa apontam para uma expectativa de descontos entre 10% e 20% para os consumidores que migrarem para o mercado livre, com a EDP a trabalhar com uma redução média de 15%, dependendo do estado e das condições de fornecimento.

A companhia pretende também transportar para o Brasil soluções de energia solar, baterias e serviços de manutenção residencial, adaptando a oferta às necessidades locais.

Baldaque destacou, por exemplo, que as baterias podem ter uma função diferente no Brasil, onde as interrupções no fornecimento de eletricidade provocadas por tempestades e problemas nas redes representam um desafio para empresas e estabelecimentos comerciais.

“Um restaurante não pode ficar quatro horas sem luz ou um dia sem luz”, afirmou, defendendo que, neste contexto, o armazenamento de energia pode funcionar como uma solução de resiliência, mesmo quando a poupança financeira não justifica isoladamente o investimento.

"O grande risco disto é a velocidade da liberalização, que dependerá da credibilidade dos primeiros movimentos.” Tomás Baldaque Diretor-executivo de Client Solutions da EDP

A preparação para a abertura do mercado inclui ainda a adaptação dos sistemas informáticos, dos canais digitais e do atendimento, com a empresa a pretender transportar para o Brasil uma plataforma já utilizada na Península Ibérica.

Apesar das perspetivas positivas, o executivo alertou para incertezas regulatórias na Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). “A ANEEL tem as ideias certas, mas está com falta de pessoas para concretizar a tempo”, apontou.

Entre as pendências urgentes, segundo descreveu, figuram o modelo de faturação única, a flexibilização dos ciclos de leitura e a redução do tempo de mudança de fornecedor, que atualmente pode demorar até três meses.

Baldaque considera que a falta de definições pode comprometer a confiança dos consumidores, sobretudo se a transição resultar em problemas de cobrança ou atrasos na mudança de comercializador.

“O grande risco disto é a velocidade da liberalização, que dependerá da credibilidade dos primeiros movimentos“, afirmou, defendendo que os primeiros operadores terão uma responsabilidade importante na consolidação do novo modelo.

O executivo da EDP advertiu ainda para os riscos decorrentes da entrada de comercializadores sem garantias financeiras. “O grande risco é o da credibilidade. Se entrarem oportunistas no mercado, isso pode criar má fama ao mercado livre”, concluiu.