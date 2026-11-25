A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) avisa que a eficácia do regresso da isenção a um cabaz de produtos alimentares dependerá dos apoios dados à cadeia agroalimentar. Para evitar “sobressaltos”, a distribuição pede ao Governo a lista dos produtos abrangidos “o mais cedo possível” e que entrada em vigor da medida “evite os primeiros dias de janeiro”, apontando para dia 12 de Janeiro.

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“A eficácia da medida dependerá sempre de apoios à cadeia agroalimentar que incidam sobre os custos de produção, onde mais pesam na formação dos preços”, explica Gonçalo Lobo Xavier, em respostas ao ECO. “Importa, uma vez mais, repetir o que o setor vem afirmando há muitos anos: o retalho é o elo da cadeia que comunica o preço ao consumidor, mas não é o único que o determina”, justifica o diretor-geral da APED.

Sobre a medida em si, a APED diz que, em regra, “apoia todas as iniciativas que ajudem os consumidores, sobretudo num momento exigente para as famílias”. Dito isto, acrescenta que “sempre encarou o IVA zero como uma medida excepcional e temporária“. “O contexto atual é, aliás, muito diferente do de 2023: a inflação alimentar, então acima dos 16%, ronda hoje os 3%”, reforça.

O regresso do IVA zero surge depois de o Partido Socialista (PS) e o Chega se terem unido para aprovar esta medida, contra a vontade do Governo. Um conjunto de bens alimentares a definir vai beneficiar da taxa de IVA zero no primeiro trimestre do próximo ano. Após o fim do período inicial de três meses, a medida pode ser renovada por igual período, “mediante avaliação e tendo em conta, designadamente, a evolução da inflação e o seu efeito na receita fiscal”.

“Para assegurar uma aplicação sem sobressaltos, a APED pede ao Governo um interlocutor claro, uma data de entrada em vigor que evite os primeiros dias de Janeiro, preferencialmente 12 de Janeiro, e a lista dos produtos abrangidos o mais cedo possível”, refere Gonçalo Lobo Xavier.

Lobo Xavier acrescenta que “os Associados da APED cumprirão, como sempre, escrupulosamente a medida, com rigor e transparência, ao serviço dos consumidores”, garantindo que “o valor da redução do IVA será passado para o consumidor”. “E, para que esta afirmação não seja uma mera proclamação de vontade, basta olhar para a experiência de 2023”, afirma.

“A ideia de que a distribuição ou mesmo, como já ouvimos, a produção, terá absorvido parte da descida do IVA nos bens alimentares é profundamente injusta e não tem qualquer adesão à realidade”, defende, citando as conclusões do estudo publicado pelo Banco de Portugal, “A Temporary VAT Cut in Three Acts: Announcement, Implementation, and Reversal”, que confirmou que a descida do IVA chegou integralmente aos consumidores.

“Ficou demonstrada não só a eficácia do IVA zero, mas também os seus efeitos tangíveis e imediatos nos preços pagos pelas famílias portuguesas, num momento particularmente difícil. Esta foi a realidade da experiência em Portugal”, argumenta o mesmo responsável.

Sobre se a medida é a mais acertada para aliviar a pressão sobre os consumidores, a APED realça que “teria sido preferível ponderar alternativas mais direcionadas“. “Aproveitamos para chamar a atenção para o facto do contexto ser extremamente complexo: início do ano, novas tabelas de fornecedores, novos custos de contexto, desde logo com aumentos de custos de transporte, entre outros. Será um grande desafio para toda a cadeia de valor“, alerta.