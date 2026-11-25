A Transtejo Soflusa está a estudar um novo plano de eletrificação, cuja apresentação ao Governo está prevista para 2027, anunciou o presidente da empresa no painel ‘Manutenção e Gestão de Ativos na Era Elétrica’, integrado na conferência “E-POWERING – From Grid to Route”, organizada pela Carris. Rui Rei assegurou que para o alargamento da operação ao Parque das Nações, que está em fase de certificação junto da Câmara de Lisboa, a disponibilidade energética não constitui um obstáculo.

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A controvérsia inicial com a aquisição dos navios e das baterias elétricas (há seis anos, quando foi preciso lançar os concursos para os novos navios da Transtejo Soflusa, faltou financiamento do Governo para as baterias, assegura Rui Rei, presidente da companhia há um ano) não alterou, contudo, o balanço favorável que o gestor faz da passagem da frota à propulsão elétrica. Nesta conferência, o presidente da Transtejo Soflusa revelou que os custos com eletricidade aumentaram “apenas entre 5% e 6%”. Acrescentou que a empresa não encontrou, até agora, dificuldades de disponibilidade energética que possam comprometer os seus planos e considerou que Lisboa reúne condições para prosseguir o investimento no transporte fluvial elétrico.

A experiência da Transtejo Soflusa mostra como a gestão dos carregamentos passou a fazer parte da organização diária do serviço. Com dez navios elétricos em funcionamento e quatro torres de carregamento, a empresa prepara a entrada em operação de uma quinta torre e um investimento que permitirá carregar, em modo lento, seis embarcações em simultâneo. A utilização dos períodos de imobilização para repor energia exige uma articulação entre os horários, a disponibilidade dos equipamentos e as necessidades da operação, explica.

Essa relação entre autonomia, carregamento e tempo de serviço também condiciona as decisões dos operadores rodoviários. Javier Miguel, diretor das operações de autocarros do construtor Iveco, abordou a evolução positiva das baterias, que atingem atualmente autonomias de 300 a 400 quilómetros: para determinar se esses valores respondem às necessidades de uma frota é necessário considerar os percursos realizados, o tempo de circulação e as oportunidades de carregamento ao longo do dia.

A evolução das tecnologias de armazenamento poderá alterar estas condições nos próximos anos, e tornar as operações de transporte de passageiros ainda mais eficientes e sustentáveis.

Durante o debate foi igualmente abordado o potencial das baterias de sódio, que podem vir a superar algumas limitações das atuais soluções de iões de lítio, nomeadamente em matéria de segurança. A sua utilização em maior escala continua, porém, dependente da superação de dificuldades técnicas.

Nesta conversa, Pedro Moreira da Silva, CEO da i-charging, falou ainda sobre a perspetiva das infraestruturas de carregamento. O dimensionamento dos equipamentos coloca aos operadores decisões com consequências de longo prazo. Uma instalação concebida para a dimensão atual de uma frota pode tornar-se insuficiente à medida que entram novos veículos ao serviço, enquanto a evolução tecnológica obriga a ponderar a possibilidade de atualizar os sistemas sem substituir integralmente o investimento realizado.

A modularidade dos equipamentos é, por isso, uma característica importante na preparação das infraestruturas para necessidades futuras. A escolha de soluções capazes de acompanhar o crescimento das frotas tem de considerar não só as exigências imediatas, mas também o período durante o qual os equipamentos deverão continuar a funcionar. A decisão torna-se especialmente exigente num setor em que as baterias e os sistemas de carregamento estão em permanente desenvolvimento.

A fiabilidade dessas infraestruturas tem também consequências diretas na operação. Quando um carregador avaria, vários autocarros ou embarcações podem ficar privados de um equipamento de que dependem para cumprir o serviço. A análise dos dados de funcionamento permite identificar sinais de desgaste e programar intervenções antes de uma falha comprometer a disponibilidade dos veículos.

Na Transtejo Soflusa, esta preocupação está atualmente associada à conclusão de um centro de operações destinado a monitorizar os navios à distância e a apoiar o acompanhamento das necessidades de manutenção preventiva e corretiva. A utilização da informação recolhida sobre os equipamentos deverá permitir às equipas técnicas acompanhar o seu estado e preparar intervenções com maior antecedência.

Mas a passagem para sistemas elétricos exige novas competências a quem trabalha na manutenção. Profissionais habituados a diagnosticar problemas em motores de combustão e sistemas mecânicos passam a lidar com outros componentes, procedimentos de segurança e métodos de acompanhamento técnico. A transformação não se limita às oficinas, e abrange também os trabalhadores responsáveis pelo planeamento e pela gestão das operações.

A eletrificação altera procedimentos, introduz novos equipamentos e obriga a atualizar conhecimentos que, em muitos casos, foram adquiridos ao longo de décadas de trabalho com veículos convencionais.

Nuno Vaz Serra, da T. Academy, defendeu a necessidade de as empresas investirem na formação e na requalificação dos seus recursos humanos. A experiência de trabalho com diferentes operadores mostra, segundo o responsável, que as dificuldades iniciais de aprendizagem podem ser ultrapassadas. A disponibilidade das empresas para proporcionar formação tem, no entanto, de encontrar correspondência na vontade dos profissionais de adquirir novas competências.

O responsável chamou ainda a atenção para a importância de preparar toda a organização para a mudança tecnológica. A eletrificação altera procedimentos, introduz novos equipamentos e obriga a atualizar conhecimentos que, em muitos casos, foram adquiridos ao longo de décadas de trabalho com veículos convencionais. Para Nuno Vaz Serra, o investimento na requalificação deve acompanhar a renovação das frotas e abranger tanto as equipas técnicas como quem gere e acompanha o serviço.