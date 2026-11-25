Vincent Farges, chef e criador do restaurante Epur, anunciou esta quarta-feira, o encerramento do estabelecimento, que tinha sido inaugurado em maio de 2018. “Uma notícia que nos pesa no coração”, partilhou na sua conta de Instagram.

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“O Epur encerrará as suas portas no final de 2026, por razões financeiras. Quero contar-vos isto pessoalmente, com a honestidade que sempre tentámos ter à nossa mesa”, escreveu o chef Vincent Farges nessa publicação no Instagram.

No Instagram, Farges recordou ainda os oito anos de atividade e a ideia de cozinhar os produtos da terra e do mar, respeitando a estação. “Foram oito anos de tentativas, de ajustes, de noites longas e de muitas coisas aprendidas, e cada ano que passou nos ensinou algo novo sobre a cozinha e sobre nós próprios”. Entre as reações ao encerramento está a do chef francês Antoine Westermann, com quem Farges trabalhou. “Quando uma página se fecha, outra se abre”, lê-se.

Em Portugal, Vincent Farges esteve à frente do Hotel Fortaleza do Guincho durante uma década e há oito anos abriu o Epur no Largo da Academia Nacional de Belas Artes, em Lisboa, há oito anos. No final de 2024, o Epur foi adquirido pela Casa do Marquês e em 2025 esteve encerrado para obras de remodelação.

O restaurante foi distinguido pela primeira vez com uma estrela Michelin em 2020 e, de então para cá, renovou-a todos os anos. Em março deste ano, após o anúncio dos vencedores, a Casa do Marquês notava que “a distinção reconhece a consistência, a identidade e o rigor da proposta liderada pelo Chef Vincent Farges, e confirma a relevância do restaurante no panorama de fine dining em Portugal”.

A Casa do Marquês fechou 2025 com uma faturação na ordem dos 20 milhões de euros, de acordo com informação divulgada pela empresa, e o CEO, Miguel Seijo y Seijo, afirmou que “a continuação da Estrela Michelin confirma a maturidade e a consistência do EPUR enquanto projeto gastronómico de excelência. É uma distinção que diz muito sobre a identidade do restaurante e sobre a seriedade com que este projeto tem vindo a ser construído”. Oito meses depois, fechou portas.