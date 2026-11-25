O prémio direcionado às empresas que passem os estagiários para os quadros tem sido “crucial para o sucesso” do programa de estágios profissionais do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), de acordo com um novo estudo da Nova SBE. Não só assegura a integração destes jovens no mercado de trabalho como resulta num maior rendimento, aumentando também a receita fiscal e reduzindo a despesa pública.

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Segundo esta nova análise, que se foca no período de 2018 a 2024, os estágios profissionais, de forma global, têm efeitos positivos e duradouros na vida dos jovens, contribuindo para salários mais altos mesmo após o fim do estágio.

“Um ano após a conclusão dos estágios, os participantes recebiam, em média, mais 411,94 euros do que os jovens que não beneficiaram desta medida“, salienta o programa Pessoas 2030, em comunicado enviado às redações.

Os resultados são ainda mais expressivos nos casos em que foi atribuído o referido “bónus”. Nas situações em que o estágio foi acompanhado deste benefício, a diferença salarial sobe mesmo para 568,11 euros. “Os efeitos mantêm-se ao longo do tempo, sendo mais persistentes nos casos em que são atribuídos estes prémios. Nestes casos, ao fim de quatro anos, os jovens recebiam mais 434,05 euros, face a 260,7 euros nos casos em que não houve este apoio“, destaca a Nova SBE.

Por outro lado, e de acordo com as contas feitas pela escola de negócios da Universidade Nova de Lisboa, os estágios sem este prémio custam 6.542 euros e geram uma receita de 6.484 euros, resultando num saldo negativo de 58 euros. A explicar este défice estão, por exemplo, os custos do subsídio de desemprego pago aos jovens que não são integrados nas empresas após o estágio profissional.

Já com o prémio de integração, os estágios custam 8.713 euros, mas geram 10.696 euros de receita, assegurando um saldo positivo de 1.984 euros.

“A inclusão do prémio de integração assegura a integração do estagiário e, por isso, um aumento da receita fiscal e uma redução da despesa, contribuindo para um retorno positivo para as contas públicas”, salienta, assim, o estudo da Nova SBE.

Desde 2014, cerca de 198 mil pessoas beneficiaram de estágios profissionais cofinanciados por fundos europeus. De acordo com os dados avançados pelo IEFP ao ECO, das 53.351 com estágios elegíveis para acesso ao Prémio Emprego — o referido apoio financeiro para os empregadores que convertam os estágios em contratos de trabalho sem termo –, 13.714 euros tiveram candidaturas aprovadas e executadas, entre 2 de junho de 2016 e 23 de setembro de 2024. “Este valor corresponde a 25,71% das empresas elegíveis“, destaca o IEFP.

Em entrevista recente ao ECO, o presidente do IEFP assinalava o impacto positivo e transformacional que os programas de estágios profissionais têm tido na empregabilidade. Em média, cerca de 70% dos participantes conseguem emprego (imediatamente ou até seis meses), o que é uma “taxa elevada”, afirmou Domingos Lopes.