Os Estados Unidos não estão dispostos a enviar tropas ou instalar bases militares na Ucrânia depois de um eventual acordo de paz com a Rússia, afastando uma das possibilidades que Kiev considera importantes para impedir uma nova invasão russa. A posição dos negociadores da Administração de Donald Trump expõe as divergências entre Washington, Kiev e os aliados europeus sobre as garantias de segurança que deverão acompanhar o fim da guerra, segundo adiantaram fontes próximas das negociações ao Kyiv Independent, citadas pelo Independent,

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Washington terá deixado o presidente da Ucrânia confuso, com Volodymyr Zelensky a manifestar preocupação sobre como se concretizarão as garantias de segurança norte-americanas e capacidade de dissuasão caso não envolvam uma presença militar no terreno.

A divergência surge numa altura em que Washington procura negociar garantias de segurança inspiradas no artigo 5.º da NATO, que estabelece o princípio da defesa coletiva entre os membros da aliança militar. De acordo com o mesmo jornal, a proposta foi discutida a 19 de novembro, em Berlim, numa reunião entre os enviados dos EUA Steve Witkoff e Jared Kushner e responsáveis ucranianos e europeus.

Durante o encontro, Kushner afirmou que Trump estaria disponível para considerar um mecanismo semelhante ao compromisso de defesa coletiva da Aliança Atlântica. Um responsável norte-americano citado pelo Independent considerou mesmo que as garantias de segurança representam a via mais promissora nas negociações.

Mas existe uma diferença importante entre uma garantia semelhante ao artigo 5.º e a própria adesão à NATO. Um compromisso desta natureza não determina automaticamente que países responderiam a um novo ataque russo, que meios seriam utilizados ou se os signatários teriam obrigação de recorrer à força militar.

O secretário-geral da Aliança Atlântica, Mark Rutte, reiterou esta segunda-feira que a Ucrânia tem “a perspetiva” de aderir à Aliança Atlântica, mas vincou que atualmente “não existe unanimidade” entre os aliados para concretizar a sua entrada na organização.

É precisamente essa indefinição que preocupa Kiev. “Ainda não é claro, porque continuamos sem ter uma resposta clara e completa sobre o que seria este grupo coletivo, como nos defenderia e se estaria preparado para repelir o agressor”, afirmou Zelensky ao Kyiv Independent. “Isto tem de estar no papel. Até agora, não vi quaisquer passos nesse sentido”, acrescentou.

O Presidente ucraniano pretende que as garantias sejam definidas por escrito antes de qualquer acordo, enquanto Washington quer que os compromissos sejam incluídos no texto final de um eventual entendimento de paz. A diferença de posições deixa em aberto se as garantias suficientemente fortes para convencer a Ucrânia a aceitar um acordo poderão ser precisamente aquelas que Moscovo não estará disposta a aceitar.

As negociações decorrem num contexto onde os líderes europeus têm acusado a Rússia de intensificar as ameaças e ataques híbridos, principalmente no flanco leste do Velho Continente. “A Rússia sabe exatamente o que quer. E a Rússia quer mais do que a Ucrânia. É preciso dizê-lo repetidamente, tanto à extrema-direita como à extrema-esquerda. A Rússia está a intensificar a escalada na região do Báltico, na Polónia, no Mar Negro; está a intensificá-la no Espaço”, advertiu Friedrich Merz esta quarta-feira.

O chanceler alemão acusou Moscovo de estar a alargar a sua atuação a diferentes geografias e domínios e defendeu o aumento do investimento para apoiar Kiev.