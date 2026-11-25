A Fundação Feindef e o Conselho Atlântico Juvenil Espanhol (Coaje) chegaram a um acordo de colaboração para impulsionar o Hub de Talento da FEINDEF 27. Este novo espaço representa uma aposta inédita da feira para aproximar a indústria da defesa e da segurança das novas gerações e promover as oportunidades de desenvolvimento profissional que o setor oferece.

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A iniciativa responde a um dos principais desafios que a indústria da defesa enfrenta atualmente: atrair e desenvolver talentos. Para tal, o Hub de Talento reunirá empresas, instituições, universidades e centros de formação num espaço concebido para facilitar a sua ligação com as novas gerações.

O Hub contará com stands, um auditório e uma zona polivalente que acolherão atividades, encontros e workshops orientados para a empregabilidade, a orientação académica e profissional e o fomento de novas vocações, dando a conhecer as diversas oportunidades que o setor oferece.

Para impulsionar esta iniciativa, a Fundação Feindef confiou na Coaje, uma associação juvenil de referência em Espanha no domínio da segurança e da defesa, integrada na rede internacional da Youth Atlantic Treaty Association (YATA). No âmbito desta colaboração, ambas as entidades irão promover um ponto de encontro e informação no centro do Hub de Talento, a partir do qual serão atendidos e orientados os jovens visitantes da feira.

«Se queremos construir a indústria de defesa do futuro, temos de envolver, desde já, aqueles que a irão liderar amanhã. Nas últimas edições da FEINDEF, numerosas empresas participantes já manifestavam a necessidade de incorporar novos perfis e aproximar o setor das novas gerações. A FEINDEF 27 pretende responder a esse desafio, tornando-se também um ponto de encontro entre o talento jovem e as organizações que estão a impulsionar a inovação, a tecnologia e a segurança em Espanha. A colaboração com a COAJE permite-nos dar este passo ao lado de um parceiro que conhece bem as preocupações e aspirações dos jovens», afirmou Ángel Olivares, presidente da Fundação Feindef.

«O setor da defesa oferece emprego de qualidade, estabilidade e excelentes oportunidades de desenvolvimento profissional em áreas muito diversas. No entanto, continua a ser uma grande incógnita para muitos jovens, que muitas vezes nem sequer o consideram ao pensar no seu futuro profissional. Na COAJE, queremos mudar esta realidade e dar a conhecer as oportunidades que oferece uma indústria altamente tecnológica, inovadora e com uma procura crescente de talento qualificado. A nossa colaboração com a Fundação Feindef visa precisamente que os jovens descubram este setor, conheçam as suas possibilidades e possam considerá-lo como uma opção real e atrativa desde o início das suas carreiras profissionais», afirmou Ignasi Torrents, presidente da Coaje-YATA Spain.

A colaboração entre ambas as entidades contribuirá para fomentar novas vocações, promover o conhecimento do setor da defesa entre os jovens e reforçar o capital humano de que a indústria irá necessitar nos próximos anos, em consonância com a missão da FEINDEF enquanto plataforma de referência para a projeção internacional e o desenvolvimento da indústria espanhola de defesa e segurança.