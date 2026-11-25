Fica em casa. Edifício da Zara no Rossio adquirido pela família Ortegapremium
A Rossio Pombalino vendeu imóvel avaliado em 100,7 milhões de euros no final de 2025. A CBRE, que assessorou a venda, diz que é a maior transação de comércio de rua alguma vez realizada em Portugal.
O edifício da Zara do Rossio, detido até agora pela Rossio Pombalino, e gerido pela Square Asset Management, foi vendido à Pontegadea, o braço imobiliário de Amancio Ortega, fundador da Inditex, apurou o…
Este artigo é exclusivo para assinantes
Já é assinante? Iniciar sessãoVer todos os planos
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários
Fica em casa. Edifício da Zara no Rossio adquirido pela família Ortega
Comentários exclusivos para assinantes
Assine o ECO Premium para ler este artigo e participar na conversa.Assina agora
Já é assinante? Inicie sessão
Regras de participação nos comentários