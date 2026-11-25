Francesa Soprema investe mais de 100 milhões de euros e cria 200 empregos em Alpiarça
O grupo francês vai expandir a fábrica que já tem no concelho, num investimento superior a 100 milhões de euros. O projeto, reconhecido como PIN, prevê a criação de mais de 200 postos de trabalho.
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O grupo francês Soprema, fabricante de soluções de impermeabilização e isolamento térmico e acústico para a construção, vai investir mais de 100 milhões de euros na expansão da unidade industrial que já tem em funcionamento em Alpiarça, distrito de Santarém. O projeto prevê a criação de mais de 200 postos de trabalho e representa “o maior investimento industrial de sempre no concelho”, segundo o município.
Reconhecida como Projeto de Interesse Nacional (PIN), a obra de expansão da Soprema é apontada pela presidente da Câmara de Alpiarça, Sónia Sanfona, como “um importante marco para o desenvolvimento económico e industrial do concelho”, ao reforçar a capacidade local “para atrair grandes investimentos e criar novas oportunidades de emprego“.
A autarca socialista destaca a dimensão do projeto numa altura em que a taxa de desemprego no concelho ronda os 4%. Além dos “mais de 100 milhões de euros de investimento e dos mais de 200 postos de trabalho” previstos, Sónia Sanfona sublinha o impacto que a expansão da fábrica poderá gerar na dinamização da economia local.
É um sinal claro de que Alpiarça tem condições para atrair investimento de dimensão nacional.
“Significa mais oportunidades para as nossas famílias, maior capacidade de fixar população, dinamização do comércio e dos serviços, e novas perspetivas de crescimento para as empresas locais. É um sinal claro de que Alpiarça tem condições para atrair investimento de dimensão nacional”, enfatiza Sónia Sanfona.
O lançamento da primeira pedra da empreitada está marcado para esta sexta-feira, nas atuais instalações da Soprema, na zona industrial de Alpiarça, e conta com a presença do ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, do vice-presidente da Soprema, Paulo Oliveira, e da autarca Sónia Sanfona.
Com presença em 90 países, a Soprema emprega atualmente mais de 13.000 colaboradores e registou uma faturação de 5,2 mil milhões de euros em 2025. O grupo conta com 145 centros de produção e mais de 130 filiais operacionais.
A aposta na inovação é também uma das áreas de atuação do grupo francês, que dispõe de 24 centros de investigação e desenvolvimento, assim como de 62 centros de formação.
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