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O grupo francês Soprema, fabricante de soluções de impermeabilização e isolamento térmico e acústico para a construção, vai investir mais de 100 milhões de euros na expansão da unidade industrial que já tem em funcionamento em Alpiarça, distrito de Santarém. O projeto prevê a criação de mais de 200 postos de trabalho e representa “o maior investimento industrial de sempre no concelho”, segundo o município.

Reconhecida como Projeto de Interesse Nacional (PIN), a obra de expansão da Soprema é apontada pela presidente da Câmara de Alpiarça, Sónia Sanfona, como “um importante marco para o desenvolvimento económico e industrial do concelho”, ao reforçar a capacidade local “para atrair grandes investimentos e criar novas oportunidades de emprego“.

A autarca socialista destaca a dimensão do projeto numa altura em que a taxa de desemprego no concelho ronda os 4%. Além dos “mais de 100 milhões de euros de investimento e dos mais de 200 postos de trabalho” previstos, Sónia Sanfona sublinha o impacto que a expansão da fábrica poderá gerar na dinamização da economia local.

É um sinal claro de que Alpiarça tem condições para atrair investimento de dimensão nacional. Sónia Sanfona Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça

“Significa mais oportunidades para as nossas famílias, maior capacidade de fixar população, dinamização do comércio e dos serviços, e novas perspetivas de crescimento para as empresas locais. É um sinal claro de que Alpiarça tem condições para atrair investimento de dimensão nacional”, enfatiza Sónia Sanfona.

O lançamento da primeira pedra da empreitada está marcado para esta sexta-feira, nas atuais instalações da Soprema, na zona industrial de Alpiarça, e conta com a presença do ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, do vice-presidente da Soprema, Paulo Oliveira, e da autarca Sónia Sanfona.

Com presença em 90 países, a Soprema emprega atualmente mais de 13.000 colaboradores e registou uma faturação de 5,2 mil milhões de euros em 2025. O grupo conta com 145 centros de produção e mais de 130 filiais operacionais.

A aposta na inovação é também uma das áreas de atuação do grupo francês, que dispõe de 24 centros de investigação e desenvolvimento, assim como de 62 centros de formação.