Greve dos maquinistas da CP cancela quase 70% dos comboios previstos até às 12:00
A greve dos maquinistas levou ao cancelamento de 378 dos 544 comboios previstos até ao meio-dia desta quarta-feira, uma taxa de supressão de 69,5%, segundo a CP.
A greve dos maquinistas da CP cancelou esta quarta-feira quase 70% dos comboios até às 12h, tendo-se apenas realizado os 166 previstos nos serviços mínimos, segundo a transportadora ferroviária.
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De acordo com o mais recente ponto de situação feito pela CP, entre as 00h e as 12h, a greve — que decorre desde segunda-feira até ao final da semana — obrigou a suprimir 378 dos 544 comboios programados (69,5%).
A taxa de supressão mais elevada (78,1%) registou-se no longo curso, em que foram suprimidos 25 dos 32 comboios previstos, sendo os restantes sete assegurados pelos serviços mínimos decretados para terça-feira e quarta-feira, dias em que a greve é total.
Já no serviço regional foram cancelados 71,2% dos 125 comboios programados, tendo apenas sido efetuados os 36 abrangidos pelos serviços mínimos.
Quanto aos urbanos, em Lisboa, a CP dá conta da supressão de 180 (69,2%) dos 260 previstos, enquanto no Porto foram realizadas 39 das 113 ligações previstas e, em Coimbra, a greve só permitiu a partida dos quatro comboios previstos nos serviços mínimos, face aos 14 programados.
Prevê-se que terça-feira e quarta-feira sejam os dias em que a circulação ferroviária seja mais impactada, pois são aqueles em que a greve é total. Para estes dias foram decretados serviços mínimos, que abrangem os comboios Alfa Pendular, Intercidades, Inter-regional e Regional, assim como os comboios urbanos de Lisboa, Porto e Coimbra.
A paralisação dos maquinistas da CP tem como principais reivindicações a recuperação do poder de compra, a valorização profissional, a melhoria das condições de trabalho e o reforço da segurança ferroviária.
Durante todo o período da greve ficam também assegurados os serviços necessários à segurança da circulação ferroviária, manutenção e resposta a situações de emergência.
Numa informação publicada no seu ‘site’, a CP já tinha alertado para “fortes perturbações” na circulação ferroviária, com a supressão de diversos comboios em todos os serviços.
A CP informou ainda que os clientes que já adquiriram bilhetes podem solicitar o reembolso do valor total ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe.
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