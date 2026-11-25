O Metro do Porto vai reduzir o serviço na sexta-feira, com impactos já na quinta-feira, operando apenas na linha Amarela e entre Senhora da Hora e Estádio do Dragão, devido à greve dos maquinistas, foi divulgado esta quarta-feira.

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De acordo com um comunicado, “os efeitos desta paragem começam a fazer-se sentir já amanhã [quinta-feira], com o serviço a terminar por volta das 23h00 (e não à 01h00, conforme acontece normalmente)”.

“Na sexta-feira, realizar-se-ão viagens apenas pelo tronco comum (entre a Senhora da Hora e o Estádio do Dragão) e no eixo Hospital São João-Santo Ovídio, da linha Amarela (D)”, refere a transportadora.

Segundo a Metro do Porto, “as frequências de passagem em ambas as ligações serão de 15 minutos entre as 7h00 e as 20h00 e de 30 minutos entre as 6h00 e as 7h00, assim como entre as 20h00 e as 00h00″.

De acordo com o comunicado, a informação foi prestada pela Via Porto, empresa do grupo Barraqueiro que é a atual concessionária da Operação e Manutenção do Sistema do Metro Ligeiro da Área Metropolitana do Porto.

Segundo a concessionária, “o Metro do Porto vai ter a sua operação afetada, podendo mesmo ser impedida na maioria das linhas“.

Ao longo da semana, a circulação dos comboios da CP – Comboios de Portugal tem sido afetada pela greve.

Os trabalhadores reivindicam a recuperação do poder de compra, afetado pelo aumento do custo de vida, a atualização das componentes remuneratórias e a compensação dos encargos que decorrem da organização do serviço.

“A atividade dos maquinistas apresenta características particularmente exigentes, incluindo horários irregulares, deslocações frequentes, refeições fora de casa e períodos de repouso longe da residência”, refere o Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ).

“Exigimos o cumprimento integral dos procedimentos técnicos e regulamentares e condições que permitam aos profissionais exercer as suas funções com o rigor, a responsabilidade e a segurança que a atividade exige”, refere o SMAQ.

A melhoria das escalas de serviço, dos tempos de trabalho e de repouso e das condições das instalações sociais e o cumprimento integral do Acordo de Empresa, enquanto instrumento fundamental de regulação das relações laborais na CP, são outras reivindicações dos trabalhadores.