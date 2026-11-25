Considerado prioritário desde 2008, o concurso para o Hospital de Lisboa Oriental (HLO), que vai substituir seis unidades de saúde atualmente dispersas no centro da capital, arrancou em 2017 com um preço-base de 334,5 milhões de euros, mas a despesa acaba de subir para um montante máximo de 898,9 milhões (mais IVA), a preços correntes, depois de o Governo ter voltado a atualizar e reescalonar os gastos com o contrato de parceria público-privada (PPP).

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Uma resolução do Conselho de Ministros, publicada esta quarta-feira em Diário da República, autoriza a realização da despesa inerente à celebração do contrato de concessão para a conceção, projeto, construção, financiamento, conservação, manutenção e exploração do HLO para esse montante máximo, no qual estão incluídos os encargos já executados nos últimos dois anos, que somaram quase 25 milhões de euros.

Em abril, o Governo tinha designado uma comissão para negociar o contrato de gestão do hospital, visando ajustar o modelo financeiro da PPP e garantir a continuidade do projeto, isto depois de os atrasos na obra terem ditado a perda dos 100 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que estavam destinados a financiar parte das intervenções previstas no contrato assinado com o consórcio da Mota-Engil.

Com a revisão vertida neste diploma, como sublinhou o Executivo no comunicado do Conselho de Ministros, é garantida a “continuidade e o financiamento” do projeto, depois dessa retirada de verbas da chamada bazuca europeia, e fixado também o dia 1 de dezembro de 2029 como a nova data de entrada em funcionamento do hospital com 875 camas que está a ser construído na zona de Marvila e vai ocupar uma área total de 180 mil metros quadrados.

Imprevistos técnicos não dão direito a compensação

Além da revisão do plano de pagamentos, que se estenderá até 2054, e do ajustamento do calendário e do plano de trabalhos, sem explicitar os valores, o acordo contempla ainda a “determinação dos valores indemnizatórios e de sobrecustos, mas apenas pelos trabalhos adicionais especificamente associados aos atrasos decorrentes de trâmites procedimentais e de circuito administrativo imputáveis exclusivamente à Entidade Pública Contratante”.

E para “acautelar o interesse público e a previsibilidade orçamental do projeto para o setor público”, o acordo estabelece expressamente a “renúncia da entidade gestora a quaisquer outros pedidos indemnizatórios ou de prorrogação de prazo fundados em imprevistos de natureza técnica, geológica ou relacionados com a classificação dos solos, apresentados até à data, contribuindo, assim, para minimizar o risco de litigância futura”.

Em setembro, o Executivo tinha autorizado a reorganização acionista da entidade gestora do edifício do hospital, com a transferência das posições minoritárias para a acionista dominante Hygeia, que passará a deter 100% da sociedade e será controlada em partes iguais pela Mota-Engil e pela Serena. A construtora portuguesa cede assim parte do controlo ao fundo de infraestruturas espanhol, parceiro da empresa portuguesa na concessão do novo hospital, passando cada um a deter 50% do capital e dos direitos de voto.