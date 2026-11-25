Estudo do Observatório IPAM indica que 45% já substituíram, total ou parcialmente, os motores de pesquisa pela inteligência artificial. Apesar da utilização, 65% não entregariam à IA a decisão final.

⚡ ECO Fast Setenta e um por cento dos inquiridos recorreram à IA generativa para informação e compras nos últimos seis meses, e 45% dizem que já substitui motores de pesquisa.

O estudo do Observatório IPAM recolheu 1.208 respostas em Portugal e mostra que 95% valorizam rapidez, enquanto 88% usam o ChatGPT.

Apesar da adesão, 52% já detetaram erros e 65% resistem a deixar a IA concluir compras autonomamente, exigindo confirmação e proteção de dados.

Setenta e um por cento dos inquiridos num estudo do Observatório IPAM recorreram à inteligência artificial generativa para obter informação, comparar alternativas ou apoiar decisões de compra nos últimos seis meses. Destes, 35% utilizam estas ferramentas diariamente ou várias vezes por semana e 45% dizem que a IA já substituiu, total ou parcialmente, os motores de pesquisa tradicionais.

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Os dados são do estudo “Consumidor Assistido por IA: a inteligência artificial nas decisões de compra”, o primeiro relatório do Observatório IPAM, que recolheu 1.208 respostas, entre 28 de outubro e 12 de novembro, de utilizadores de internet com 18 ou mais anos, residentes em Portugal.

A utilização da IA na jornada de compra é sobretudo motivada pela rapidez e eficiência. Entre os utilizadores destas ferramentas, 95% apontam a obtenção de informação rápida e acessível como motivo para recorrer à tecnologia e 90% referem a poupança de tempo na pesquisa. Encontrar opções ajustadas às necessidades (81%), comparar produtos (80%) e descobrir alternativas desconhecidas (75%) são também razões apontadas.

O ChatGPT é a ferramenta mais utilizada neste contexto, com 88% dos inquiridos que recorrem à IA a indicarem o seu uso. Seguem-se o Gemini (45%), Meta AI (31%), Claude (26%) e Copilot (21%). A utilização não se limita a uma plataforma: 77% combinam duas ou mais ferramentas.

IA já substitui parcialmente os motores de pesquisa

A inteligência artificial é utilizada sobretudo para compreender características dos produtos e comparar alternativas (85%). Para 70% dos utilizadores, serve também para descobrir produtos, marcas ou serviços novos.

No que diz respeito à pesquisa, 17% dizem ter substituído totalmente os motores de pesquisa pela IA, enquanto 28% fizeram essa substituição parcialmente. A maioria (51%) continua, contudo, a utilizar a IA como complemento da pesquisa tradicional.

O estudo indica ainda que 53% dos utilizadores alternam entre pedidos que especificam uma marca ou produto e pedidos de recomendações sem marcas previamente identificadas. 17% pedem recomendações sem indicar marcas e 25% referem logo um produto ou marca.

78% consideram que compram mais rápido

A utilização de IA é avaliada positivamente pelos inquiridos, com 78% a concordarem que compram de forma mais rápida e eficiente com o apoio destas ferramentas e 81% a dizerem encontrar informação interessante sobre produtos. Já 74% recomendariam a utilização da IA a outras pessoas.

Por outro lado, 42% afirmam sentir mais confiança para decidir com frequência ou sempre depois de consultar a IA, enquanto 31% dizem que a tecnologia influencia a escolha final com frequência ou sempre.

Apesar dessa influência, o estudo não identifica uma relação forte com compras por impulso., já que 63% dos utilizadores afirmam nunca ou raramente ter comprado algo que não tinham planeado depois de consultar a IA. Apenas 8% dizem que o fizeram frequentemente ou sempre.

Quanto aos gastos, 43% consideram que gastam o mesmo que gastariam sem recorrer à IA e 24% dizem gastar menos. Apenas 6% afirmam gastar mais, enquanto 26% não sabem avaliar essa diferença. A experiência é considerada satisfatória ou muito satisfatória por 77% dos utilizadores.

Mais de metade já detetou erros

A confiança nas respostas da IA não é absoluta. Mais de metade (52%) dos utilizadores afirmam já ter detetado informação incorreta, desatualizada ou contraditória, enquanto 62% dizem ter uma confiança moderada nas recomendações da tecnologia.

A verificação é uma prática habitual: 46% confirmam a informação noutras fontes frequentemente ou sempre e 38% fazem-no algumas vezes. Os sites oficiais das marcas são a fonte mais consultada, referida por 91%, seguindo-se as avaliações de outros consumidores (71%), os sites de lojas ou distribuidores (65%) e familiares ou amigos (65%).

Consumidores resistem à compra autónoma

Embora 51% dos inquiridos estejam muito ou totalmente disponíveis para deixar a IA comparar alternativas e apresentar recomendações, a disposição para delegar diminui à medida que o processo se aproxima da compra: 40% deixariam a IA pesquisar produtos adequados, 36% aceitariam que selecionasse a opção mais adequada e 21% permitiriam que colocasse produtos num carrinho para aprovação. Apenas 15% estão muito ou totalmente disponíveis para deixar a tecnologia concluir uma compra sozinha.

No conjunto, 65% estão nada ou pouco dispostos a permitir que a IA conclua autonomamente uma compra, mesmo dentro de limites previamente definidos.

Entre as condições apontadas para delegar tarefas de compra estão a confirmação antes do pagamento (64%), a possibilidade de cancelar ou devolver facilmente (61%), a proteção de dados (59%), a transparência sobre recomendações patrocinadas (58%) e a possibilidade de definir limites de gasto (57%).

Recomendações patrocinadas reduzem confiança

A eventual presença de recomendações patrocinadas por marcas nas respostas dos assistentes de IA é também um fator de desconfiança, com 58% dizerem que confiariam menos ou muito menos nessas recomendações caso soubessem que eram patrocinadas, sendo que 38% afirmam que confiariam muito menos. Para 24%, a confiança não mudaria e 14% dizem que aumentaria.

A adoção é maior entre os mais jovens

A utilização de IA para apoiar compras varia entre gerações. A adoção é de 91% na Geração Z, 86% entre os Millennials, 76% na Geração X e 44% nos Baby Boomers.

Também variam as categorias de utilização. A Geração Z destaca-se no vestuário e calçado (48%) e na beleza e cuidados pessoais (54%). Nas compras para a casa, os valores são mais elevados entre Millennials (74%) e Geração X (70%), contra 39% na Geração Z.

O estudo aponta ainda para uma relação entre frequência de compras online e utilização de IA: esta passa de 55% entre os inquiridos que nunca compram online para 93% entre os que compram todas as semanas.

O estudo foi realizado através de um questionário online de resposta voluntária e anónima, com 1.208 respostas válidas, recolhidas entre 28 de outubro e 12 de novembro de 2026. O universo considerado são utilizadores de internet com 18 ou mais anos residentes em Portugal. O relatório assinala que a amostra é não probabilística, pelo que os resultados são indicativos e não representativos da população portuguesa.