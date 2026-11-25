A Indra Group vai investir mil milhões de euros em investigação, desenvolvimento e inovação (I&D) até 2030 e pretende alcançar receitas de 20 mil milhões de euros em 2035, mais do que triplicando a dimensão do negócio face a 2025. A ambição faz parte do novo plano estratégico Forward2030, apresentado esta quarta-feira, que procura transformar a tecnológica espanhola num grupo integrado, mais orientado para produtos próprios e com a Defesa e o Espaço entre os principais motores de crescimento. Com escritórios em Lisboa, Porto, Coimbra e Amarante, em Portugal a empresa conta com uma equipa com mais de 1.000 de profissionais.

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“As fronteiras entre o mundo civil e a Defesa estão a desaparecer, o que vai alterar as regras do jogo. As fronteiras entre o mundo civil e o setor da defesa estão a desaparecer, e isso muda as regras do jogo. Este novo cenário exige tanto a escala e a resiliência típicas dos atores consolidados do setor como a agilidade e a inovação dos recém-chegados”, afirma Josep Maria Recasens, presidente executivo da Indra Group, citado em comunicado.

O investimento em I&D, que será realizado com recursos próprios entre 2026 e 2030, representa “um montante quatro vezes superior ao investido nos últimos cinco anos”. A empresa planeou, em paralelo, “a evolução e o lançamento de mais de 200 produtos”, dos quais 70% terão potencial de utilização dual. A inteligência artificial (IA) estará integrada em 90% do portefólio.

Em termos financeiros, a Indra pretende ultrapassar os 12 mil milhões de euros de receitas em 2030, mais do dobro dos 5,457 mil milhões registados em 2025. O plano estabelece ainda um resultado operacional (EBIT) superior a 1,5 mil milhões de euros, uma margem EBIT acima de 12,5% e uma geração de caixa superior a 3,1 mil milhões de euros entre 2026 e 2030, excluindo os adiantamentos dos Programas Especiais de Modernização.

O Forward2030 “estabelece as bases para que a Indra possa atingir os 20 mil milhões de euros de receitas até 2035, tornando-se numa empresa verdadeiramente global, com 50% das receitas geradas internacionalmente“, aponta Josep Maria Recasens.

A Indra pretende que metade das receitas do grupo seja gerada fora de Espanha até 2035, identificando a Europa, a América do Norte e o Médio Oriente como mercados prioritários.

As áreas de Tráfego Aéreo e Mobilidade deverão liderar esta expansão. No primeiro segmento, cerca de 88% das receitas já provêm de mercados internacionais. A empresa dispõe de uma carteira de encomendas superior a 1,4 mil milhões de euros e contabiliza mais de 450 radares entregues e mais de 185 contratados nos Estados Unidos.

A Indra parte de uma “carteira de encomendas superior a 22 mil milhões de euros, dos quais cerca de 70% deverá converter-se em receitas até 2030″. Deste montante, 12 mil milhões correspondem a encomendas físicas com entrega prevista até ao final da década, incluindo programas de modernização militar, radares de tráfego aéreo para os Estados Unidos, equipamentos para a Transport for London e entregas para o programa europeu de comunicações por satélite IRIS 2.

Para acelerar a transformação, o grupo prevê também investir 240 milhões de euros na requalificação e melhoria das competências dos trabalhadores. A intenção é manter em quadro estável de cerca de 56 mil colaboradores, enquanto reforça as competências tecnológicas e aumenta a produtividade através da integração da IA nos processos.

IndraMind quer chegar a 1,2 mil milhões em receitas

A inteligência artificial será um dos elementos transversais à transformação do grupo, através da IndraMind, a plataforma que pretende ligar as áreas militares, de segurança e civis e disponibilizar capacidades de IA soberana, comando e controlo e integração de sistemas.

A unidade conta atualmente com uma carteira de encomendas de 400 milhões de euros, desenvolveu 15 soluções e já assinou contratos para oito delas. Até 2030, a Indra pretende que a IndraMind alcance receitas de 1,2 mil milhões de euros, divididas de forma equilibrada entre soluções de Defesa e aplicações civis.

O objetivo passa por tornar a plataforma uma referência espanhola em inteligência artificial soberana e, posteriormente, internacionalizar as soluções desenvolvidas. A oferta deverá abranger diferentes etapas da cadeia de valor da IA, desde a superioridade cognitiva e a operação autónoma até ao comando e controlo e à ciber-resiliência.

Em termos financeiros, a Indra pretende ultrapassar os 12 mil milhões de euros de receitas em 2030, mais do dobro dos 5,457 mil milhões registados em 2025. O plano estabelece ainda um resultado operacional (EBIT) superior a 1,5 mil milhões de euros, uma margem EBIT acima de 12,5% e uma geração de caixa superior a 3,1 mil milhões de euros entre 2026 e 2030.

Além de apoiar a transformação interna, a IndraMind deverá funcionar como um motor de crescimento e rentabilidade, em conjunto com as áreas de Defesa e Espaço. A empresa pretende aproveitar a procura por tecnologias que permitam aos países europeus reforçar a autonomia e reduzir a dependência de fornecedores externos.

Defesa e Espaço com carteira de 11,4 mil milhões

Na Defesa, a Indra pretende afirmar-se como um prime europeu, apoiando-se numa carteira de encomendas de cerca de 11,4 mil milhões de euros. A estratégia passa por reforçar a oferta em sistemas de comando e controlo, guerra eletrónica, radares, comunicações, sistemas autónomos e drones, além de desenvolver uma nova geração de produtos próprios para os mercados europeus.

“Uma das principais apostas é o Land Next Gen, uma plataforma terrestre modular, híbrida-elétrica, tripulada ou não tripulada e definida por software, capaz de realizar sete tipos de missão”, refere a empresa no comunicado. A Indra prevê investir cerca de 20 milhões de euros de recursos próprios no seu desenvolvimento, com disponibilidade apontada para 2028-2029.

O novo modelo de produção LAB-X deverá tornar “o ciclo de desenvolvimento três vezes mais rápido”, enquanto a integração com a IndraMind permitirá “transformar os dados obtidos em conhecimento” útil para as operações.

No Espaço, a estratégia ganha outra dimensão depois da aquisição da Hispasat e da Hisdesat, que reforçou a presença do grupo nas comunicações por satélite e nas aplicações militares. A ambição até 2030 é tornar-se um integrador europeu de referência para missões completas, desde o desenvolvimento tecnológico até à operação dos sistemas, e um operador relevante em aplicações espaciais de utilização dual.

Entre as prioridades estão o programa europeu IRIS2, com um orçamento de 1,9 mil milhões de euros, e os programas espanhóis SPAINSAT-NG e PAZ II. A empresa pretende ainda desenvolver tecnologia própria em cargas úteis de satélites, comunicações diretas para dispositivos móveis e segmento terrestre para constelações em órbita terrestre baixa (LEO). O grupo identifica também oportunidades em iniciativas europeias de segurança e defesa espacial, como o Space Shield, e no desenvolvimento de sistemas de posicionamento, navegação e sincronização temporal resilientes (PNT).

A aposta no Espaço é apresentada como uma oportunidade de crescimento comercial, mas também como um contributo para a soberania europeia e a autonomia estratégica.

Tráfego Aéreo com 1,4 mil milhões de encomendas

No Tráfego Aéreo, o objetivo é tornar-se o número um mundial em receitas. Para atingir esse patamar, a empresa aposta na sua pegada global e na capacidade industrial já instalada, o que lhe permite executar uma carteira de encomendas superior a 1,4 mil milhões de euros sem exigir novos investimentos em capital. A estratégia apoia-se ainda num histórico de mais de 450 radares entregues, em mais de 185 unidades já contratadas nos Estados Unidos e na aceleração comercial de soluções tecnológicas.