Num momento em que o excedente comercial de veículos desceu para 10 190 milhões de euros em 2025, o seu nível mais baixo desde 2009.

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É o que se explica na segunda edição do relatório setorial sobre o setor automóvel em Espanha, elaborado pela Comissão de Indústria do Colégio Oficial de Engenheiros Industriais de Madrid (COIIM), em colaboração com a Repsol, que analisa os principais desafios de um setor em que Espanha ocupa a segunda posição na Europa e a nona a nível mundial na produção de veículos.

O estudo evidencia o recuo do saldo comercial positivo dos veículos, que passou de 18 843 milhões de euros em 2023 para 15 991 milhões em 2024 e 10 190 milhões em 2025. Esta evolução coincide com uma redução das exportações para a Europa e um aumento das importações, bem como com uma queda de 4,3% na produção nacional, que se situou nos 2,27 milhões de veículos no ano passado.

Desta produção, cerca de 1,95 milhões de unidades, ou seja, 85,8% do total, foram destinadas aos mercados externos, o que reflete a importância da atividade exportadora para a indústria automóvel espanhola. Ao mesmo tempo, os registos de automóveis de passageiros no mercado nacional cresceram 12,9%.

O AVANÇO DA ELETRIFICAÇÃO

Paralelamente, o setor avança no seu processo de eletrificação. De acordo com os dados da ANFAC recolhidos no relatório, a quota de automóveis elétricos a bateria e híbridos recarregáveis passou de 11,4% em 2024 para 19,6% em 2025 e atingiu 22,6% acumulados até agosto de 2026.

No entanto, o relatório salienta também que a consolidação destas tecnologias dependerá de fatores como o preço dos veículos, a disponibilidade de modelos competitivos e o desenvolvimento de uma rede de recarga suficiente e fiável.

TECNOLOGIA PRÓPRIA

Para além da eletrificação, os engenheiros industriais alertam que a transformação do setor automóvel está a conferir um papel cada vez mais importante ao software, à eletrónica, à inteligência artificial, à conectividade, à cibersegurança e às tecnologias de baterias. Por isso, consideram fundamental que a Espanha reforce as suas capacidades nestas áreas para manter a sua competitividade e preservar atividades de engenharia, investigação e desenvolvimento de elevado valor acrescentado.

«A Espanha não pode contentar-se em fabricar veículos. Temos de conseguir que uma parte cada vez maior da engenharia, da tecnologia e do valor acrescentado da nova indústria automóvel seja desenvolvida aqui», salientou Manuel Soriano Baeza, presidente da Comissão da Indústria do COIIM.

O documento também destaca a necessidade de abordar uma transição multitecnológica, na qual os combustíveis renováveis possam desempenhar um papel complementar à eletrificação, especialmente na frota automóvel existente e nas aplicações em que a substituição por tecnologias elétricas se revele mais complexa.