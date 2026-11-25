A indústria do vestuário vai associar-se à ofensiva comercial preparada pelo setor do calçado para reforçar a presença nos Estados Unidos, visando esta união de esforços dos empresários portugueses “explorar complementaridades, potenciar sinergias comerciais e reforçar o posicionamento da moda portuguesa” na maior economia do mundo.

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O primeiro passo desta nova estratégia será dado no âmbito do “Portuguese Shoes Showcase”, uma iniciativa em Nova Iorque promovida pela associação empresarial do calçado (APICCAPS). Programada para os dias 1 e 2 de dezembro no Ideal Glass Studios, em Manhattan, durante a FFANY Market Week, vai ter também a participação do setor do vestuário através do CENIT – Centro de Inteligência Têxtil.

A participação do CENIT enquadra-se na estratégia Moda Portugal, através da qual acontece a promoção internacional da fileira têxtil e do vestuário, em parceria com a associação dos industriais do vestuário (ANIVEC), que é liderada por César Araújo. Nesta ação em Nova Iorque vai apresentar uma instalação que junta peças de nove marcas nacionais de moda e acessórios para homem, senhora e criança.

“Portugal tem uma indústria de moda de excelência, com argumentos diferenciadores à escala internacional. Temos muito a ganhar se trabalharmos em conjunto, sobretudo em mercados com a dimensão e a complexidade dos EUA. Queremos criar oportunidades de negócio para as nossas empresas e afirmar Portugal como um parceiro de referência internacional nas áreas da moda”, frisa Luís Onofre, presidente da APICCAPS.

Em conjunto, a fileira portuguesa da moda representa mais de 7,4 mil milhões de euros de exportações anuais, assegura mais de 150 mil postos de trabalho e está presente em mais de 200 países. Citado num comunicado, Luís Hall Figueiredo, presidente do CENIT, aponta a uma “maior cooperação” entre estes dois setores que partilham mercados, clientes, desafios e “uma ambição comum de valorização do Made in Portugal”.

"Esta aproximação ao setor do calçado permitirá amplificar a nossa capacidade de intervenção internacional e apresentar aos operadores norte-americanos uma oferta portuguesa mais abrangente, diferenciadora e competitiva.”

Em setembro, este “trabalho de aproximação” entre a APICCAPS e o CENIT já tinha resultado numa ação de promoção nas Nações Unidas, também em Nova Iorque, da iniciativa “Made to Matter: Portugal”. Teve na altura o apoio da AICEP e ali foram apresentadas internacionalmente as competências da indústria portuguesa da moda nos domínios da inovação, da criatividade e da sustentabilidade.

Agora no “Portuguese Shoes Showcase”, os promotores indicam que, mais do que uma exposição de produtos, será uma plataforma de desenvolvimento comercial destinada a aproximar as empresas portuguesas dos principais compradores, distribuidores, importadores e retalhistas norte-americanos. A associação do calçado contratou até uma equipa comercial nos EUA para identificar potenciais clientes, promover reuniões de negócios e assegurar o acompanhamento posterior dos contactos estabelecidos durante essa ação.