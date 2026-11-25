“Intensidade concorrencial” mantém contas da Meo sob pressão, mas receitas sobem
Rentabilidade operacional registou uma descida ligeira no terceiro trimestre, enquanto as receitas registaram uma evolução positiva, suportadas pelos negócios da energia e do B2B.
A Meo encerrou o terceiro trimestre com uma quebra ligeira na rentabilidade operacional, com a empresa a continuar pressionada por um “mercado de elevada intensidade concorrencial“. As receitas subiram entre julho e setembro, impulsionadas pelo segmento empresarial e pela Meo Energia.
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A operadora registou receitas de 658 milhões de euros no terceiro trimestre do ano, o que representa um crescimento homólogo de 3,6%, impulsionadas pelo forte dinamismo do negócio da energia, que cresceu 39%, e do segmento B2B, que cresceu 12%. Por sua vez, o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) baixou 1% em termos homólogos, para 223 milhões de euros. Estes indicadores, divulgados esta quarta-feira pela empresa, excluem o efeito da venda da Intelcia, concluída em abril.
No acumulado dos nove meses até setembro, a Meo registou receitas de 1.955 milhões de euros e um EBITDA de 666 milhões de euros, números que ficam abaixo do volume de negócios de 2.074 milhões reportado no período homólogo e do EBITDA de 717 milhões. Contudo, estes valores não são comparáveis devido ao efeito da venda da Intelcia.
“Os resultados dos primeiros nove meses de 2026 refletem a resiliência da Meo e a disciplina com que continuamos a executar a nossa estratégia num mercado de elevada intensidade concorrencial e em profunda mudança tecnológica”, explica Ana Figueiredo, CEO da Meo, citada no comunicado.
Os resultados dos primeiros nove meses de 2026 refletem a resiliência da Meo e a disciplina com que continuamos a executar a nossa estratégia num mercado de elevada intensidade concorrencial e em profunda mudança tecnológica.
A gestora realça que a evolução positiva das receitas no trimestre, alavancada nos negócios B2B e da energia, “confirma a importância da diversificação como motor de crescimento e a nossa capacidade para desenvolver novas fontes de receita para além do negócio tradicional de telecomunicações”.
A empresa investiu 290 milhões de euros, notando que “o investimento realizado no período reflete o compromisso contínuo da Meo com o desenvolvimento e a modernização das suas redes e infraestruturas de nova geração, reforçando a capacidade, a resiliência e a segurança das suas plataformas tecnológicas e assegurando elevados padrões de qualidade de serviço, fiabilidade e experiência do cliente”.
Num ambiente em que o segmento de consumo tem sido pressionado pela forte concorrência, a operadora adianta que “prosseguiu a execução do programa de transformação operacional, assente num conjunto integrado de iniciativas de simplificação, automação e otimização de processos“.
“Não se trata apenas de modernizar tecnologia ou otimizar operações, mas de transformar o modelo de negócio, a experiência dos clientes, as operações, a organização e as competências”, explica Ana Figueiredo. Estamos a simplificar processos, a digitalizar e automatizar operações e a acelerar a adoção da inteligência artificial, colocando a tecnologia ao serviço de uma empresa mais ágil, eficiente e orientada para o Cliente“, detalha ainda.
As receitas do segmento consumo, que pesam mais de metade do total, totalizaram 379 milhões de euros no trimestre, registando um crescimento homólogo de 2,1%. Esta evolução, explica a empresa, “beneficiou do forte crescimento da Meo Energia que vem contrabalançar a pressão concorrencial sobre o ARPU dos serviços de telecomunicações”.
Ainda em termos operacionais, a Meo chegou ao final de setembro com uma base de 4,8 milhões de clientes fixos, uma redução homóloga de 1,4%. A base de clientes móveis pós-pagos manteve uma trajetória positiva, “com um crescimento homólogo de 3,5%, equivalente a um acréscimo de 112 mil RGUs, refletindo a opção continuada de Serviços Móveis Pós-Pagos”.
Nos serviços empresariais, as receitas (incluindo B2B, Wholesale e Altice Labs) totalizaram 279 milhões de euros no terceiro trimestre de 2026, uma subida homóloga de 5,8%.
“Excluindo o menor contributo da Altice Labs e o impacto associado à redução gradual do negócio de MVNO [subaluguer de rede móvel], as receitas registaram um crescimento homólogo de 9,3%”, refere o comunicado.
Quanto às receitas do segmento B2B, estas atingiram aproximadamente 200 milhões de euros, registando um crescimento homólogo de 12%. Os serviços Não-Telco, representam 24% das Receitas totais de Serviços B2B.
“No terceiro trimestre de 2026, a Altice Labs reforçou a diversificação da sua base de clientes, com as receitas externas a mais do que duplicarem face ao período homólogo e a aumentarem o seu peso na receita total de 12% para 31%”, acrescenta a empresa.
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