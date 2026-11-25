A Meo encerrou o terceiro trimestre com uma quebra ligeira na rentabilidade operacional, com a empresa a continuar pressionada por um “mercado de elevada intensidade concorrencial“. As receitas subiram entre julho e setembro, impulsionadas pelo segmento empresarial e pela Meo Energia.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A operadora registou receitas de 658 milhões de euros no terceiro trimestre do ano, o que representa um crescimento homólogo de 3,6%, impulsionadas pelo forte dinamismo do negócio da energia, que cresceu 39%, e do segmento B2B, que cresceu 12%. Por sua vez, o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) baixou 1% em termos homólogos, para 223 milhões de euros. Estes indicadores, divulgados esta quarta-feira pela empresa, excluem o efeito da venda da Intelcia, concluída em abril.

No acumulado dos nove meses até setembro, a Meo registou receitas de 1.955 milhões de euros e um EBITDA de 666 milhões de euros, números que ficam abaixo do volume de negócios de 2.074 milhões reportado no período homólogo e do EBITDA de 717 milhões. Contudo, estes valores não são comparáveis devido ao efeito da venda da Intelcia.

“Os resultados dos primeiros nove meses de 2026 refletem a resiliência da Meo e a disciplina com que continuamos a executar a nossa estratégia num mercado de elevada intensidade concorrencial e em profunda mudança tecnológica”, explica Ana Figueiredo, CEO da Meo, citada no comunicado.

Os resultados dos primeiros nove meses de 2026 refletem a resiliência da Meo e a disciplina com que continuamos a executar a nossa estratégia num mercado de elevada intensidade concorrencial e em profunda mudança tecnológica. Ana Figueiredo CEO da Meo

A gestora realça que a evolução positiva das receitas no trimestre, alavancada nos negócios B2B e da energia, “confirma a importância da diversificação como motor de crescimento e a nossa capacidade para desenvolver novas fontes de receita para além do negócio tradicional de telecomunicações”.

A empresa investiu 290 milhões de euros, notando que “o investimento realizado no período reflete o compromisso contínuo da Meo com o desenvolvimento e a modernização das suas redes e infraestruturas de nova geração, reforçando a capacidade, a resiliência e a segurança das suas plataformas tecnológicas e assegurando elevados padrões de qualidade de serviço, fiabilidade e experiência do cliente”.

Num ambiente em que o segmento de consumo tem sido pressionado pela forte concorrência, a operadora adianta que “prosseguiu a execução do programa de transformação operacional, assente num conjunto integrado de iniciativas de simplificação, automação e otimização de processos“.

“Não se trata apenas de modernizar tecnologia ou otimizar operações, mas de transformar o modelo de negócio, a experiência dos clientes, as operações, a organização e as competências”, explica Ana Figueiredo. Estamos a simplificar processos, a digitalizar e automatizar operações e a acelerar a adoção da inteligência artificial, colocando a tecnologia ao serviço de uma empresa mais ágil, eficiente e orientada para o Cliente“, detalha ainda.

As receitas do segmento consumo, que pesam mais de metade do total, totalizaram 379 milhões de euros no trimestre, registando um crescimento homólogo de 2,1%. Esta evolução, explica a empresa, “beneficiou do forte crescimento da Meo Energia que vem contrabalançar a pressão concorrencial sobre o ARPU dos serviços de telecomunicações”.

Ainda em termos operacionais, a Meo chegou ao final de setembro com uma base de 4,8 milhões de clientes fixos, uma redução homóloga de 1,4%. A base de clientes móveis pós-pagos manteve uma trajetória positiva, “com um crescimento homólogo de 3,5%, equivalente a um acréscimo de 112 mil RGUs, refletindo a opção continuada de Serviços Móveis Pós-Pagos”.

Nos serviços empresariais, as receitas (incluindo B2B, Wholesale e Altice Labs) totalizaram 279 milhões de euros no terceiro trimestre de 2026, uma subida homóloga de 5,8%.

“Excluindo o menor contributo da Altice Labs e o impacto associado à redução gradual do negócio de MVNO [subaluguer de rede móvel], as receitas registaram um crescimento homólogo de 9,3%”, refere o comunicado.

Quanto às receitas do segmento B2B, estas atingiram aproximadamente 200 milhões de euros, registando um crescimento homólogo de 12%. Os serviços Não-Telco, representam 24% das Receitas totais de Serviços B2B.

“No terceiro trimestre de 2026, a Altice Labs reforçou a diversificação da sua base de clientes, com as receitas externas a mais do que duplicarem face ao período homólogo e a aumentarem o seu peso na receita total de 12% para 31%”, acrescenta a empresa.