Depois de vários anos em que a extensão dos corredores BUS em Lisboa pouco mudou, o município compromete-se a alargar a rede a partir de 2027. Gonçalo Reis, vice-presidente da autarquia, anunciou a medida esta segunda-feira, no Museu do Oriente, no encerramento da conferência “E-POWERING From Grid to Route”, organizada pela Carris.

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Para o autarca, dar prioridade aos autocarros na circulação é uma das condições para melhorar a oferta da transportadora municipal, a par da renovação da frota, que, em 2021, contava com cerca de 70% de autocarros a gasóleo. Gonçalo Reis estima que o peso destes veículos fique abaixo dos 50% no final deste ano e mantém a ambição de os retirar da frota até 2030.

A empresa pretende comprar 558 autocarros elétricos ao abrigo de um plano plurianual ainda em aprovação. Se o concretizar, espera poder contar com 661 autocarros elétricos em 2030, numa frota que hoje ronda as 800 unidades.

Na abertura da conferência, Rui Lopo, presidente da Carris, chamou precisamente a atenção para a diferença entre o ritmo anual de compras previsto e o número de autocarros com que os passageiros poderão contar. “O verdadeiro compromisso não é adquirir os tais 150, é ter 150 a prestar efetivamente o serviço”, afirmou.

Para isso, é preciso reforçar a capacidade das equipas e o objetivo da empresa é continuar a fazê-lo, depois de já ter contratado, só este ano, mais de 150 motoristas para reforçar a operação.

Quanto à gratuitidade do transporte, o município quer mantê-la para os jovens e os residentes séniores, medida que, segundo Gonçalo Reis, permitiu trazer ao sistema mais de 110 mil utilizadores recorrentes. O vice-presidente afastou, no entanto, a gratuitidade universal, ao contrário do que sucede noutros municípios, por considerar que a perda de receita comprometeria o investimento na oferta.

O dilema do carregamento dos autocarros

Quando centenas de autocarros dependem das mesmas instalações para carregar as baterias, a escolha dos horários de carregamento tem consequências na fatura de eletricidade e no número de veículos disponíveis para o serviço. António Vidigal, consultor independente em energia e tecnologias de informação, explicou como o carregamento inteligente permite tirar partido das horas em que há mais eletricidade disponível e os preços são mais baixos.

“É preciso carregar na altura que é mais propícia para o sistema e quando há excesso de energia, e isso é muito barato”, apontou. Armazenar energia, eventualmente nas próprias baterias dos veículos, poderá aliviar a pressão sobre a rede.

Contudo, a pressão sobre o sistema já é visível. Nos últimos quatro anos, a procura de ligações à rede para veículos elétricos multiplicou-se por cinco, segundo José Ferrari Careto. O presidente executivo da E-REDES afirmou que a rede tem conseguido acompanhar o crescimento da mobilidade elétrica, mas sublinhou que o planeamento terá de ter em conta onde vão surgir os novos pontos de carregamento e de que potência vão precisar.

Não é necessariamente a aposta neste tipo de tecnologia que vai aumentar a fiabilidade, mas a aposta na renovação da frota vai permitir ter mais autocarros disponíveis Mariana Costa Administradora da Carris

Nos quatro painéis da conferência, operadores e responsáveis pelo financiamento e pelas infraestruturas discutiram os custos de compra dos autocarros elétricos, mais elevados à partida, e as poupanças esperadas ao longo da sua vida útil. Na manutenção, acompanhar o estado das baterias e antecipar falhas nos veículos e nos sistemas de carregamento exige novas competências técnicas.

Para Mariana Costa, administradora da Carris, a disponibilidade de veículos continua a condicionar a fiabilidade do serviço. A renovação da frota deverá reduzir o número de autocarros imobilizados, mas os elétricos enfrentam na rua os mesmos problemas de circulação. “Não é necessariamente a aposta neste tipo de tecnologia que vai aumentar a fiabilidade, mas a aposta na renovação da frota vai permitir ter mais autocarros disponíveis”, afirmou. É também aqui, na dinâmica da circulação, que impactam as faixas BUS.