Exclusivo Lufthansa em contacto com partidos para chegar a 100% da TAPpremium
O Governo quer vender o resto da TAP até 2028 e a Lufthansa já se adiantou. O grupo alemão confirma ao ECO contatos com os principais partidos para ficar com a maioria do capital da companhia aérea.
O Grupo Lufthansa tem mantido contatos com os principais partidos políticos portugueses com vista à compra de uma participação maioritária no capital da TAP, afirmou o grupo alemão ao ECO. Além disso, a Lufthansa indica também que já arrancou com a pré-notificação à Comissão Europeia da compra de até 49,9% da transportadora portuguesa e que a notificação formal a Bruxelas terá lugar em 2027.
"Temos mantido conversações com todos os principais partidos políticos portugueses desde o início do processo, no ano passado. Prosseguimos esses contatos após termos sido selecionados, tendo em vista as próximas etapas", refere…
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Lufthansa em contacto com partidos para chegar a 100% da TAP
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