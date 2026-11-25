O Grupo Lufthansa tem mantido contatos com os principais partidos políticos portugueses com vista à compra de uma participação maioritária no capital da TAP, afirmou o grupo alemão ao ECO. Além disso, a Lufthansa indica também que já arrancou com a pré-notificação à Comissão Europeia da compra de até 49,9% da transportadora portuguesa e que a notificação formal a Bruxelas terá lugar em 2027.

"Temos mantido conversações com todos os principais partidos políticos portugueses desde o início do processo, no ano passado. Prosseguimos esses contatos após termos sido selecionados, tendo em vista as próximas etapas", refere…