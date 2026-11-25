Numa altura em que a Madeira e os Açores assinalam 50 anos da autonomia regional, a Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS) traçou o retrato da economia, da cultura e do contexto social das duas regiões autónomas.

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Ponto em que, mostra a FFMS, é claramente mais vantajoso viver nos Açores do que na Madeira, é no preço da habitação: a mediana nacional por metro quadrado é 2.076 euros. No conjunto das nove ilhas açorianas é de 1.426 euros. Para comprar casa na Madeira são necessários 2.500 euros.

Produzido a partir da Pordata (base estatística da Fundação), o retrato das regiões autónomas revela um país insular e continental a várias velocidades.

Na Madeira, com uma economia alicerçada no turismo — por cada dez residentes há um turista, rácio cinco vezes superior à média nacional –, o PIB por habitante está 7% acima da média nacional, mas o poder de compra, os salários e as pensões ficam aquém do todo nacional. O ganho médio mensal por conta de outrem era, em 2024, de 1.407 euros, cerca de 170 euros abaixo da média nacional. Já a pensão de velhice verificada no ano passado estava nos 709 euros, face a uma média nacional de 793 euros.

Em sentido contrário, o preço mediano da habitação está 20% acima do conjunto do país. A distribuição da população vira-se fortemente para o meio urbano (81,7%), o que é especialmente notável quando a densidade populacional do arquipélago da Madeira tem 332,2 habitantes por quilómetro quadrado, mais que duas vezes e meia acima da média portuguesa de 123,9. Ainda assim, considerando o município com maior densidade populacional no país, Amadora, está mais de 20 vezes aquém desta “sardinha em lata”.

Dado relevante, a região, onde reside 2,3% da população nacional, conta por 12% do total de dormidas em unidades turísticas. Por cada 100 habitantes nesta região autónoma contam-se 16 camas, quase o quádruplo do total nacional. Relacionado ou não com esta atração de visitantes, apesar de 45,5% da população entre os 20 e os 64 anos não ter concluído o ensino secundário (54,4% nos Açores e 33,4% no país todo), a região tem o dobro de museus por 1.000 habitantes do que a média nacional, rácio similar no que diz respeito e recintos culturais. Os Açores ficam igualmente bem acima da média nacional em museus per capita, e a uma pequena distância da Madeira.

Nos Açores, nota a Fundação Francisco Manuel dos Santos, são a economia do mar e a produção agroalimentar a influenciar o PIB regional e o emprego. O turismo, expresso em rácio face à população residente, é de 3,47%, acima dos 1,97% do conjunto nacional.

Apesar da existência nos Açores de uma população jovem acima da média nacional, verificam-se níveis de escolaridade e esperança de vida à nascença num plano mais negativo, o mesmo acontecendo quando se leem os dados da privação material e social.

O PIB por habitante em 2024 nos Açores correspondia a 88% da média nacional – a Madeira sobe aos 107,2%, em que 100% é o total do país.