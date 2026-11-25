A marca registou um lucro líquido de 64,8 milhões de euros no último exercício antes da venda à G III Apparel Group.

A Marc Jacobs registou vendas de 465 milhões de euros e um lucro líquido de 64,8 milhões em 2025, o último exercício sob controlo da LVMH, que foi proprietária da marca durante quase 30 anos. Os valores constam de um documento recentemente entregue à Securities and Exchange Commission, consultado pela WWD e citado pelo jornal italiano Milano Finanza.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O resultado operacional atingiu 97,5 milhões de euros. As contas incluem 145 milhões em custo das mercadorias vendidas, 168 milhões em despesas de venda e 44,6 milhões em despesas de marketing. Os encargos com juros ascenderam a 32 milhões de euros, sobretudo devido a empréstimos de 479,7 milhões concedidos pela LVMH. Mais de metade dos cerca de 822 milhões pagos pela aquisição da Marc Jacobs destinou-se a reembolsar esses empréstimos.

As receitas de licenciamento chegaram a 29,3 milhões de euros em 2025, antes de 17,4 milhões em despesas associadas. Entre as licenças está a linha de perfumes Daisy, desenvolvida em parceria com a Coty.

Estas informações não se conheciam até agora, porque o grupo LVMH não divulga resultados por insígnia, mas apenas por divisões. Em 2025, o conglomerado de luxo francês divulgou receitas de 80,8 milhões de euros.

Morris Goldfarb, presidente executivo do G III Apparel Group, disse em setembro que a empresa acredita que a Marc Jacobs pode alcançar receitas anuais de cerca de 914 milhões de euros. A G III pagou 428,3 milhões pela sociedade operacional e pela copropriedade da marca, enquanto a WHP Global destinou cerca de 388,3 milhões à sua metade.