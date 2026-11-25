Direto Mobility Talks debate os desafios da mobilidade em Portugal. Acompanhe aqui
O ECO reúne vários lideres da mobilidade para debater a descarbonização dos transportes, a integração das redes de mobilidade urbana e os grandes investimentos, do novo aeroporto à alta velocidade.
O ECO realiza esta quarta-feira a primeira edição das Mobility Talks, que reúne empresas e responsáveis de diferentes setores para discutir a transição energética, a integração dos transportes, os novos serviços de mobilidade e os grandes investimentos em infraestruturas. Acompanhe aqui.
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