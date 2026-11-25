Direto “O Governo não vai aceitar imposição da obrigação de legislar”
Luís Montenegro dá uma entrevista à RTP, um dia depois da aprovação do Orçamento do Estado para 2027, que incorpora medidas da oposição contra a sua vontade. Siga aqui.
Numa altura que o Governo está a avaliar se recorre ao Tribunal Constitucional para contestar algumas das medidas introduzidas pela oposição no Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), o primeiro-ministro dá uma entrevista à RTP.
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Sem surpresa, o documento foi aprovado esta terça-feira em votação final global graças à abstenção do PS. O JPP também se absteve. O PSD e o CDS-PP, os partidos que suportam o Governo de Luís Montenegro, foram os únicos a votar favoravelmente, enquanto as restantes bancadas votaram contra.
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