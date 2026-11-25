O primeiro-ministro recusa-se a executar certas medidas introduzidas pela oposição no Orçamento do Estado para 2027. Na primeira reação após a aprovação do documento no Parlamento, viabilizado pela abstenção do PS, Luís Montenegro assumiu esta quarta-feira, em entrevista à RTP1, que o Governo não irá definir uma lista de bens alimentares sem IVA a partir de janeiro, nem revogar o benefício no IRS aos senhorios que praticam as chamadas rendas moderadas, contrariando o teor do documento.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“O Governo não vai criar nenhuma lista de alimentos à qual se vai aplicar uma taxa de IVA zero”, afirmou com todas as letras Luís Montenegro, atirando a bola para o PS, promotor da medida, que foi aprovada com ajuda do Chega. Considerando que essa definição é uma “imposição que terão de ser os emissários a materializar”, o Chefe do Governo disse que “não concorda com esta política, com esta decisão, e não vai executar na sua esfera de competência aquilo que não está obrigado a fazer”.

Mas há mais: o primeiro-ministro recusa também revogar o recém-criado benefício aos senhorios que pratiquem rendas moderadas, contrariando o Orçamento do Estado: “[O Executivo] não vai aplicar o aumento dos impostos nas rendas”, disse. “Se o Parlamento quis relacionar a revogação desta taxa com a inclusão de uma norma prévia que é a redução do IVA num conjunto de alimentos, não cumprindo a primeira, não estamos obrigados cumprir a segunda”, explicou.

“Entendemos que não decorre da aplicação da lei e do respeito pelo que são as normas e arquitetura dos poderes da República consagrados na Constituição que temos uma obrigação de legislar em matéria que nos compete a nós definir”, continuou o primeiro-ministro, abrindo a porta ao recurso ao Tribunal Constitucional, numa altura em que alguns constitucionalistas também assumem dúvidas de constitucionalidade sobre algumas medidas do OE.

“Se for necessário que haja uma pronúncia do Tribunal Constitucional, não excluímos”, afirmou, salientando ainda assim que é necessário “fazer aprofundamento” das decisões que o Conselho de Ministros irá tomar.

Ainda assim, ao decidir não aplicar pelo menos duas das medidas decididas pelo Parlamento, o primeiro-ministro arrisca abrir um conflito institucional com a Assembleia da República. Com os politólogos ouvidos pelo ECO sinalizam uma governação minoritária cada vez mais difícil, Montenegro recusou qualquer cenário de crise política, garantindo que nunca pensou em se demitir, pois “não há circunstâncias que o justifiquem”.

O PS e o Chega aprovaram a isenção do imposto sobre “um conjunto de bens alimentares” entre 1 de janeiro e 31 de março. Adicionalmente, a oposição decretou a revogação do benefício fiscal para os senhorios que pratiquem rendas mensais até 2.300 euros, conhecidas como rendas moderadas.

Desta forma, os contratos abrangidos deveriam regressar ao regime geral do Código do IRS, com uma taxa autónoma de 25%, salvo reduções aplicáveis a contratos de longa duração ou programas específicos como o arrendamento acessível, contra a atual taxa de 10%.

(Notícia em atualização)