“Muitas das vezes temos problemas na prontidão da resposta para empresas, para áreas de localização empresarial, e isso condiciona muito a atratividade dos nossos territórios. Sensibilizámos para uma resposta muito mais célere”, afirmou esta quarta-feira a vice-presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Ana Abrunhosa.

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No final de uma reunião do conselho diretivo, que decorreu em Ílhavo, distrito de Aveiro, Ana Abrunhosa informou que a ANMP reuniu logo de manhã com a E-Redes, tendo sido transmitidas algumas das dificuldades sentidas pelos municípios.

Em declarações à agência Lusa, a autarca, que também é presidente da Câmara Municipal de Coimbra, explicou que foi solicitada uma maior celeridade na resposta aos pedidos, tendo em conta o impacto que estes constrangimentos podem ter na instalação de empresas e na captação de investimento.

Além dos problemas relacionados com a ligação de empresas à rede elétrica, a reunião permitiu também conhecer “os investimentos que a E-Redes está a realizar”, nomeadamente nas áreas da transição e eficiência energética.

Entre as medidas apresentadas estão a substituição de luminárias convencionais por tecnologia LED e a implementação de sistemas que permitem acompanhar os consumos de energia e melhorar a gestão dos equipamentos municipais.

Segundo Ana Abrunhosa, ainda existem muitos concelhos sem este tipo de investimentos, quando “a modernização da iluminação pública pode representar uma oportunidade para reduzir a despesa energética das autarquias”.

Os grandes investimentos que nós temos de produção de energia dependem também da existência de rede. Ana Abrunhosa Presidente da Câmara Municipal de Coimbra

“É um operador que pode fazer esses investimentos e depois a forma que nós temos de pagar são as poupanças nas faturas“, indicou.

A vice-presidente da ANMP salientou ainda a importância de reforçar e ampliar a capacidade da rede elétrica, considerando que esta infraestrutura é fundamental para acompanhar os investimentos na produção de energia.

“Os grandes investimentos que nós temos de produção de energia dependem também da existência de rede”, acrescentou.

À Lusa, a antiga ministra da Coesão Territorial referiu também que a reunião decorreu num ambiente de proximidade, tendo a ANMP percebido que a E-Redes tem disponibilidade para continuar a investir, quer na melhoria da eficiência energética, quer no aumento da capacidade da infraestrutura elétrica.

Na reunião foram ainda abordados os problemas que persistem na sequência da tempestade Kristin e do período de chuva intensa que se seguiu.

“Os problemas no âmbito da Kristin e daquele comboio de chuvas não estão totalmente resolvidos porque foram, de facto, muito graves”, concluiu.