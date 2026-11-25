Municípios dizem que atrasos da E-Redes condicionam atração de empresas nos territórios
ANMP alerta para os problemas relacionados com a prontidão da E-Redes em relação aos pedidos das empresas, considerando que os atrasos condicionam a atratividade dos territórios.
“Muitas das vezes temos problemas na prontidão da resposta para empresas, para áreas de localização empresarial, e isso condiciona muito a atratividade dos nossos territórios. Sensibilizámos para uma resposta muito mais célere”, afirmou esta quarta-feira a vice-presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Ana Abrunhosa.
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No final de uma reunião do conselho diretivo, que decorreu em Ílhavo, distrito de Aveiro, Ana Abrunhosa informou que a ANMP reuniu logo de manhã com a E-Redes, tendo sido transmitidas algumas das dificuldades sentidas pelos municípios.
Em declarações à agência Lusa, a autarca, que também é presidente da Câmara Municipal de Coimbra, explicou que foi solicitada uma maior celeridade na resposta aos pedidos, tendo em conta o impacto que estes constrangimentos podem ter na instalação de empresas e na captação de investimento.
Além dos problemas relacionados com a ligação de empresas à rede elétrica, a reunião permitiu também conhecer “os investimentos que a E-Redes está a realizar”, nomeadamente nas áreas da transição e eficiência energética.
Entre as medidas apresentadas estão a substituição de luminárias convencionais por tecnologia LED e a implementação de sistemas que permitem acompanhar os consumos de energia e melhorar a gestão dos equipamentos municipais.
Segundo Ana Abrunhosa, ainda existem muitos concelhos sem este tipo de investimentos, quando “a modernização da iluminação pública pode representar uma oportunidade para reduzir a despesa energética das autarquias”.
Os grandes investimentos que nós temos de produção de energia dependem também da existência de rede.
“É um operador que pode fazer esses investimentos e depois a forma que nós temos de pagar são as poupanças nas faturas“, indicou.
A vice-presidente da ANMP salientou ainda a importância de reforçar e ampliar a capacidade da rede elétrica, considerando que esta infraestrutura é fundamental para acompanhar os investimentos na produção de energia.
“Os grandes investimentos que nós temos de produção de energia dependem também da existência de rede”, acrescentou.
À Lusa, a antiga ministra da Coesão Territorial referiu também que a reunião decorreu num ambiente de proximidade, tendo a ANMP percebido que a E-Redes tem disponibilidade para continuar a investir, quer na melhoria da eficiência energética, quer no aumento da capacidade da infraestrutura elétrica.
Na reunião foram ainda abordados os problemas que persistem na sequência da tempestade Kristin e do período de chuva intensa que se seguiu.
“Os problemas no âmbito da Kristin e daquele comboio de chuvas não estão totalmente resolvidos porque foram, de facto, muito graves”, concluiu.
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