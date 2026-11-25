A Ágora Advogados é o novo projeto de advocacia. Apresenta-se como uma estrutura de dimensão internacional, com 18 escritórios distribuídos por Portugal, Brasil e Suíça e uma equipa de 65 pessoas. O grupo reúne 43 advogados, 10 advogados estagiários, dois juristas, dois solicitadores, três criminólogos e três profissionais de apoio administrativo, de acordo com os dados publicados no seu site institucional.

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Ricardo Serrano Vieira – que foi candidato a bastonário da Ordem dos Advogados – Luis Silva, Maria Manuel Cavaco, Sara Ferraz Neves e Albano Teixeira fazem parte da equipa.

A firma está presente em 14 localidades portuguesas, três cidades brasileiras e Lugano, na Suíça. Em Portugal, além da sede, em Lisboa, tem escritórios em Benfica, Agualva-Cacém, Corroios, Covilhã, Penamacor, Matosinhos, Penafiel, Aveiro, Albergaria-a-Velha, Crato, Évora, Lagoa e Monte Gordo. No Brasil, está em São Paulo, Palhoça e Itajaí.

Abrange 18 áreas de prática como Direito Penal, Civil, da Família e das Sucessões, do Trabalho, Comercial e Societário, Imobiliário, Administrativo, Tributário, Imigração e Nacionalidade, Insolvência, Propriedade Intelectual, Compliance e Direito do Desporto.

O grupo apresenta como “modelo de funcionamento a articulação entre os diferentes escritórios, procurando assegurar que os clientes têm acompanhamento próximo, mas beneficiam de uma equipa comum e de competências especializadas em diferentes áreas do Direito”.

Dois novos consultores reforçam as áreas penal e de criminologia

Uma das apostas recentes da Ágora Advogados passa pelo reforço das competências nas áreas de Direito Penal e Contraordenacional, com a entrada de Mário Ferreira Monte como consultor.

Professor catedrático, Mário Ferreira Monte tem atividade académica nas áreas de Direito Penal, Direito Processual Penal, Execução de Penas e Medidas de Segurança, Contraordenações, Direitos Humanos e Direito Judiciário. Trabalha também como jurisconsulto, com experiência na elaboração de pareceres para processos judiciais, e é investigador em justiça penal e criminologia.

O seu percurso científico inclui mais de uma dezena de livros publicados, mais de 100 artigos em revistas científicas e capítulos de livros e intervenções em mais de 200 eventos, em Portugal e no estrangeiro.

A colaboração será desenvolvida junto das equipas de Direito Penal e Contraordenações.

Também Paulo Sargento passou a integrar o grupo como consultor. Presidente da Liga Portuguesa dos Direitos Humanos (Civitas), é doutorado em Neuropsicologia Clínica pela Universidade de Salamanca e professor associado de Criminologia na Faculdade de Direito da Universidade Lusófona.

Desenvolve investigação em matérias relacionadas com os direitos humanos, a proteção de crianças e jovens e a violência escolar. Na Ágora, acompanha as equipas de Direito Penal e Direito das Crianças e Jovens.

A presença no Brasil e na Suíça acrescenta uma dimensão internacional à operação, embora o site institucional não detalhe o volume de negócios, o número de clientes, a distribuição da faturação por país ou o modelo jurídico e societário que suporta a rede de escritórios.

A Ágora identifica-se institucionalmente como um grupo de advogados, com sede na Rua Joaquim António de Aguiar, em Lisboa, e acompanhamento de pessoas e empresas, em tribunal e fora dele.