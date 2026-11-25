⚡ ECO Fast O regresso de Jensen Huang à liderança da Nvidia perdeu força em Wall Street, com as tecnológicas a voltarem a ser vendidas esta quarta-feira.

O Nasdaq 100 já cai 20% face ao máximo de 6 de outubro, enquanto o índice de semicondutores de Filadélfia afunda mais de 7% e a Anthropic negoceia abaixo do preço da oferta.

As dúvidas sobre centros de dados, a inflação PCE em 3,8% e as tarifas propostas por Trump aumentam a pressão sobre o mercado e sobre a Fed.

O regresso de Jensen Huang à liderança da Nvidia animou as bolsas no arranque da semana, mas o efeito durou dois dias. Esta quarta-feira, véspera do feriado do Dia de Ação de Graças nos EUA, as tecnológicas voltam a ser alvo de uma onda vendedora em Wall Street.

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Cerca das 16h50, o índice Nasdaq Composite recuava cerca de 4,4%, o S&P 500 perdia perto de 2,8% e o Dow Jones descia mais de 1,5%.

O Nasdaq 100, que reúne as cem maiores empresas não financeiras da bolsa tecnológica, acumula uma queda de 20% face À cotação máxima histórica de 6 de outubro. É esse o limiar que os analistas usam para marcar a entrada num mercado em tendência de queda prolongada, o chamado bear market.

Na origem das vendas estão as dúvidas sobre a capacidade de os investimentos colossais em centros de dados, muitos deles financiados com dívida.

A Nvidia volta a estar no centro da tempestade, com as ações da fabricante de chips a chegarem a cair mais de 9% para 141,17 dólares esta quarta-feira, depois de terem derrapado 5,86% na terça-feira e disparado 31,5% na segunda-feira na maior subida num só dia em mais de duas décadas, que coincidiu com a decisão do conselho de administração de reintegrar Huang como presidente executivo, dias depois da saída provocada por um escândalo na sua vida pessoal.

O índice de semicondutores de Filadélfia afunda mais de 7%, com a AMD a cair 9,6% e a Micron a resvalar mais de 12%. A Anthropic, dona do assistente Claude, estreou-se em bolsa na semana passada e fechou a sessão de terça-feira nos 81,90 dólares, abaixo dos 83 dólares da oferta pública inicial. Esta quarta-feira, as ações voltam a negociar no vermelho, chegando a afundar 9,8% para um mínimo de 73,85 dólares – atualmente estão a cair 2%.

A tendência já se tinha feito sentir na Ásia, onde o japonês SoftBank, um dos maiores investidores da OpenAI, perdeu 15%, e o índice sul coreano (Kospi) fechou a cair 6,2%.

Na origem das vendas estão as dúvidas sobre a capacidade de os investimentos colossais em centros de dados, muitos deles financiados com dívida, gerarem retorno suficiente. “O ritmo do investimento e o quanto a construção de centros de dados poderá abrandar nos próximos 12 meses têm travado as tecnológicas, e isso continua hoje”, afirmou à Art Hogan, estratega-chefe de mercados da B. Riley Wealth à Reuters.

A juntar a estas dúvidas, os dados macroeconómicos reforçam a expectativa de juros mais altos:

O índice de preços PCE, a medida de inflação preferida da Reserva Federal (Fed), subiu para 3,8% em outubro , o valor anual mais elevado desde 2023. A componente subjacente, que exclui alimentação e energia, avançou 3,3%, uma décima acima do esperado.

, o valor anual mais elevado desde 2023. A componente subjacente, que exclui alimentação e energia, avançou 3,3%, uma décima acima do esperado. O PIB norte-americano cresceu 4,3% em termos anualizados no terceiro trimestre, bem acima da primeira estimativa de 3,4%. Os futuros sobre as taxas de juro apontam agora para uma probabilidade de 98% de a Fed subir os juros em 25 pontos base na reunião de dezembro.

A Casa Branca acrescentou mais um fator de pressão ao mercado e à economia global, com a administração Trump a propor tarifas de 20% sobre 14 grandes parceiros comerciais, incluindo a China e a União Europeia, para combater o que considera ser um excesso estrutural de capacidade industrial nesses países.

No caso dos produtos chineses, somadas às taxas que já estão em vigor, as tarifas poderão ultrapassar os 40% em alguns setores. As novas taxas só deverão avançar depois de um período de consulta pública, previsivelmente não antes de janeiro, mês em que expira, a 10 de janeiro, a trégua comercial entre Washington e Pequim.

As bolsas norte-americanas estão fechadas na quinta-feira e reabrem na sexta-feira para uma sessão mais curta.