⚡ ECO Fast Jensen Huang regressou à liderança executiva da Nvidia apenas 12 dias após sair, depois dos escândalos que envolveram relações extraconjugais e alegada espionagem chinesa.

O regresso foi recebido com aplausos e apoio de investidores e de Donald Trump, num momento em que a Nvidia tinha perdido mais de um bilião de dólares em capitalização.

Especialistas alertam que o episódio fragiliza a governação da empresa e pode levar o conselho a rever um projeto de sucessão, conflitos de interesses e independência interna.

Afinal, a história de Jensen Huang como CEO da Nvidia ainda não terminou. Depois de se afastar do cargo na sequência de vários escândalos sobre relações extraconjugais, uma das quais envolvendo uma alegada espiã chinesa, o fundador da tecnológica regressou esta segunda-feira à liderança executiva da maior fabricante de chips.

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Recebido com euforia e sob aplausos dos trabalhadores, o regresso de Huang, apenas 12 dias depois de ter deixado o cargo, levanta questões que vão muito além da sua popularidade dentro da empresa. A reviravolta poderá abrir um precedente delicado para a Nvidia, não só pelas implicações para a segurança nacional dos Estados Unidos, mas sobretudo pelo que revela sobre os mecanismos de governação e a capacidade de supervisão do conselho de administração.

Num contexto de forte pressão nos mercados, com a Nvidia a perder mais de mil milhões de dólares em capitalização bolsista e outras empresas ligadas à inteligência artificial (IA) também a registarem quedas, Donald Trump, um confesso admirador de Huang, e outras figuras influentes da indústria tecnológica apoiaram publicamente o regresso do fundador.

Mas este caso poderá não ser assim tão simples. Se, por um lado, o regresso de Huang pode ser visto como uma resposta pragmática à importância que o fundador assume na Nvidia, por outro levanta dúvidas sobre a independência da administração, a aplicação das regras internas e a capacidade de uma empresa para separar os interesses da organização dos de uma única figura.

O valor de Huang sobrepõe-se às regras da empresa?

Em declarações ao ECO, Maria João Guedes, professora do ISEG, diz que o regresso de Huang deixa uma questão particularmente delicada em matéria de governação empresarial: a possibilidade de um executivo ser tratado de forma diferente dos restantes trabalhadores por causa do valor que representa para a organização. A docente considera que a decisão demonstra que, neste caso, “o peso económico e estratégico do fundador acabou por se sobrepor ao cumprimento das regras internas da tecnológica”.

“A avaliação de um CEO não está dependente deste cumprimento formal das regras, mas daquilo que ele transmite à organização, do valor que ele transmite à organização, dos conhecimentos que tem, das redes que tem”, observa. Na sua leitura, a Nvidia acabou por privilegiar aquilo que Huang representa para a empresa em detrimento dos princípios que deveriam orientar a conduta de todos os seus colaboradores.

Para Maria João Guedes, ao permitir o regresso do fundador e ao recebê-lo de forma tão positiva, a empresa fragiliza a autoridade dessas regras e cria um problema para a forma como serão aplicadas no futuro.

“A empresa sai fragilizada depois de ter permitido que o CEO, que é a figura de referência que abraça o código [da empresa], fosse recebido de braços abertos”, considera. A professora questiona, por isso, como poderá a Nvidia exigir o cumprimento das mesmas regras a outros trabalhadores quando o seu principal executivo teve um tratamento aparentemente diferente. “Estão aqui a dizer que há uns que podem e outros que não podem”, atira.

A docente chama ainda a atenção para a possibilidade de a decisão ter sido influenciada pelo valor de mercado de Huang e pela reação dos investidores. A recuperação das ações após o anúncio do regresso demonstra, na sua perspetiva, o peso que o fundador tem na avaliação da empresa. Mas essa valorização não elimina as dúvidas sobre a mensagem transmitida aos trabalhadores, nem sobre a forma como o conselho de administração deverá atuar em situações semelhantes no futuro.

Também João Moreira Rato, economista e administrador não-executivo da Caixa Geral de Depósitos, considera que a reação dos mercados expôs a dependência da Nvidia em relação ao seu fundador. O facto de as ações terem reagido positivamente ao regresso indica, na sua leitura, que os investidores receavam que a saída de Huang colocasse em causa a capacidade da empresa para manter o seu desempenho.

“Os acionistas achavam que a empresa estava dependente dele. Portanto, acham que era importante estar lá para a empresa manter o valor”, explica. Ainda assim, o economista considera que essa dependência deverá levar os próprios acionistas a exigir mudanças na estrutura de governação, para evitar que uma eventual nova saída do CEO provoque outra reação abrupta nos mercados.

“Estou certo que os acionistas também vão pressionar para que a governance melhore, porque eles não vão querer perder 20% ou 30% num dia se alguma coisa acontecer à pessoa”, afirma. Na sua perspetiva, o regresso de Huang deveria ser acompanhado por medidas concretas, nomeadamente a preparação de um plano de sucessão, a criação de uma comissão independente para analisar conflitos de interesses e uma reorganização da estrutura de reporte dentro da empresa.

Moreira Rato espera, por isso, que a Nvidia aproveite este episódio para corrigir fragilidades que se tornaram mais visíveis durante a crise. Entre as mudanças que considera necessárias está a existência de mecanismos independentes para avaliar potenciais conflitos de interesses, evitando que estas matérias fiquem excessivamente dependentes da própria estrutura executiva. A existência de um plano de sucessão é outra das prioridades: uma empresa com a dimensão e a relevância estratégica da Nvidia “não deveria ficar sem uma alternativa preparada para substituir o seu principal executivo”, sublinha.

A fragilidade poderá não estar apenas na dependência da empresa em relação a Huang, mas também na capacidade do próprio conselho de administração para resistir a pressões externas. Moreira Rato admite que a reviravolta pode refletir um conselho de administração que não foi suficientemente forte para manter a decisão inicial perante a pressão de diferentes partes interessadas.

“Essa pode ser a parte má da coisa, isto também pode ser um reflexo de um conselho de administração fraco”, alerta. Na sua perspetiva, a capacidade dos administradores independentes para tomar decisões autónomas é essencial, sobretudo quando estão em causa figuras com uma influência tão grande na empresa e no mercado.

Dependência de um só homem expõe fragilidades na Nvidia

A ausência de uma sucessão preparada é, aliás, um dos aspetos que mais preocupa os dois especialistas. Maria João Guedes questiona como pode uma empresa desta dimensão considerar o seu CEO insubstituível sem ter identificado potenciais sucessores dentro ou fora da organização. “Como é que uma empresa diz que ele é insubstituível? É tão importante e não tinham ainda preparado um processo de sucessão”, questiona a professora do ISEG.

João Moreira Rato partilha a preocupação e alarga a análise além da própria Nvidia. Quando setores inteiros da economia dependem de uma empresa que, por sua vez, depende de uma única pessoa, a vulnerabilidade deixa de ser apenas empresarial e passa a ter uma dimensão sistémica. “Ter uma empresa desta dimensão, ou setores inteiros da economia, dependendo de uma empresa que depende de uma só pessoa, não é uma boa coisa. Não garante uma grande resiliência do sistema económico”, considera.

O economista chama ainda a atenção para a ideia, cada vez mais presente no universo tecnológico, de que o sucesso de uma empresa depende da visão de um único líder. Já Maria João Guedes entende que os conselhos de administração terão de ponderar se vale a pena tolerar comportamentos que seriam considerados graves noutros gestores apenas porque estão perante um executivo excecionalmente valioso. “O conselho de administração criou aqui uma tensão que vai ter que pensar, vai ter que realmente perceber se valeu a pena”, afirma.

Moreira Rato, por seu lado, espera que o episódio sirva de alerta para a importância de mecanismos de governação capazes de proteger as empresas de uma dependência excessiva dos seus líderes.

“A lealdade de 30 mil pessoas parece estar ligada a uma pessoa e ao preço da ação”

A mudança de posição da administração em apenas seis dias, depois de ter afirmado que Huang não voltaria à Nvidia, é, para Duarte Pitta Ferraz, partner da IVENS Governance Advisors e professor de Governance da Nova SBE Executive Education, um dos aspetos mais problemáticos do episódio. O especialista considera que a decisão de afastar Jensen Huang, seguida da sua reintegração, levanta dúvidas sobre a coerência dos administradores e os critérios utilizados para aplicar o código de conduta.

“O centro da questão é o conselho fazer duas declarações unânimes e contrárias em seis dias”, afirma. Na primeira decisão, o órgão aplicou o código de conduta da empresa; na segunda, considerou que o custo de perder o fundador seria superior ao de o fazer regressar. Uma inversão que, na leitura do especialista, teve também em conta o apoio de investidores, trabalhadores e até do Presidente norte-americano, Donald Trump.

Embora o regresso tenha devolvido confiança ao mercado, a reputação do conselho poderá sair fragilizada, por poder ser interpretado como uma cedência à pressão. E o processo poderá ainda não estar encerrado: “Na realidade dependendo das conclusões da investigação, ainda não conlcuída, o Conselho ainda pode ter de decidir pela 3ª vez sobre o CEO”, sublinha.

Duarte Pitta Ferraz chama também a atenção para o apoio dos trabalhadores ao regresso de Huang. Embora possa ser genuíno, considera que nem toda a reação traduz necessariamente um juízo sobre a conduta do fundador. Uma parte dos colaboradores tem património pessoal ligado à valorização das ações da Nvidia, pelo que a defesa do CEO poderá refletir também a preocupação com os próprios investimentos.

“A lealdade de 30 mil pessoas parece estar ligada a uma pessoa e ao preço da ação, mais do que à empresa como instituição”, observa. Para o especialista, esta concentração da cultura empresarial em torno de uma única figura revela uma fragilidade estrutural. “Partilhar a riqueza cria alinhamento, mas não cria uma instituição, que tem de ser sustentável.”

“Uma empresa deste valor em que tudo passa por uma só pessoa é uma falha de governance, não é um sinal de força”, defende também Duarta Pitta Ferraz. Na sua perspetiva, cabe ao conselho de administração reduzir progressivamente a dependência em relação ao CEO, mesmo quando este é considerado excecional, através de uma estrutura de governação robusta e de um plano de sucessão preparado antecipadamente.

A principal mensagem para os restantes conselhos de administração é, por isso, a importância de garantir coerência entre os princípios que defendem e as decisões que tomam. “Mudar a posição pode ser legítimo, mas tem de ser sustentado com mais do que confiança no CEO. Caso contrário, a mensagem que fica é que o código de conduta tem um preço, e que esse preço depende de quem o viola”, finaliza.