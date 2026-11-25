O relator especial da ONU para o direito a uma habitação adequada, Koldo Casla, defendeu que se repensasse a relação entre o direito à propriedade e o direito à habitação, na cerimónia de encerramento do II Congresso Internacional sobre Habitação e Cidade.

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«A propriedade é demasiado importante para ser deixada nas mãos dos proprietários», afirmou Casla, que alertou para o facto de que ampliar o parque habitacional público é necessário, mas insuficiente, e apelou a que se abordasse a forma como é regulado o mercado privado de arrendamento, a fiscalidade e a própria instituição da propriedade, bem como as diferenças entre quem tem muito e quem tem pouco. A função social da propriedade deve contribuir para garantir estes direitos.

O relator apontou Barcelona como um dos casos que demonstram a necessidade de estudar o impacto do turismo sobre o direito à habitação, especialmente devido aos alojamentos turísticos e aos arrendamentos de curta duração, e pretende centrar-se nesta problemática num relatório temático que apresentará no próximo ano. Alertou que a proteção de zonas pelo seu valor cultural ou ambiental pode transformá-las em pólos de atração turística com efeitos negativos sobre os residentes. Também alertou para a «viragem nativista» nas políticas de habitação, que transforma os migrantes em bodes expiatórios do aumento dos preços e põe em causa os seus direitos, contrariando os princípios da não discriminação.

Organizado pela Càtedra Barcelona Estudis d’Habitatge (CBEH), o congresso decorreu nos dias 23 e 24 de novembro na Barcelona School of Management da UPF, com mais de 200 participantes inscritos. O evento estabeleceu uma ligação entre a investigação e as políticas públicas sobre as dimensões da crise habitacional. Na cerimónia de encerramento, foi anunciado que o encontro terá uma terceira edição no próximo ano.

Karen Ortega Burgos, da Universitat Autònoma de Barcelona, destacou as necessidades que o recenseamento tradicional de agregados familiares deixa por revelar. Através do Índice de Coabitação (ICOAH), identificou 154 000 unidades familiares ou pessoas sem núcleo familiar direto que partilham habitação com outras unidades na Região Metropolitana de Barcelona. A análise permite observar as formas de coabitação dentro de uma mesma habitação e avaliar as necessidades residenciais que as estatísticas dos agregados familiares não captam, especialmente entre os menores de 29 anos.

Na mesma mesa redonda, Juan Antonio Módenes alertou que as dificuldades de acesso travam a formação de agregados familiares e subestimam a procura real: a construção nova cobre menos de metade das necessidades residenciais adicionais.

Por seu lado, Carles Donat, com base nos dados fornecidos pela Incasol, constata como a regulamentação relativa à contenção das rendas conseguiu travar substancialmente o aumento das rendas de arrendamento nas zonas sob pressão, nas quais se verificou mesmo um aumento moderado da oferta de habitações no mercado de arrendamento, apesar da baixa rotação e do aumento das necessidades habitacionais — fatores que mantêm a tensão no mercado.

DA REGULAMENTAÇÃO ÀS DESIGUALDADES

A primeira jornada abordou também a regeneração dos bairros, a governação metropolitana e a relação entre habitação e saúde, tendo-se analisado o financiamento da habitação social e acessível como serviço de interesse geral, com garantias de qualidade, acessibilidade e permanência da destinação das habitações.

Na segunda jornada, as contribuições sobre a fragmentação urbana demonstraram que a proximidade física entre bairros não garante a coesão social. Uma das mesas redondas abordou as perceções das mudanças urbanas ligadas à mobilidade internacional, bem como a garantia de direitos no contexto da situação de sem-abrigo e a crítica às respostas punitivas.

Esther Giménez-Salinas, Provedora de Justiça da Catalunha, expôs o aumento das queixas relacionadas com a habitação e as dificuldades de acesso das pessoas vulneráveis, e situou o debate na distância entre o reconhecimento do direito e a sua efetividade.

No debate sobre fiscalidade, cooperativas e modelos de acesso, a propriedade partilhada foi apresentada como uma via de aquisição gradual que reduz o esforço inicial, e o regime cooperativo de cessão de uso promovido pela Dinamo como um instrumento poderoso para contrariar a dinâmica especulativa na transmissão de habitações. Foi também salientada a necessidade de um tratamento fiscal que não penalize os diferentes modelos de acesso.

No que diz respeito ao envelhecimento e à habitação, abordou-se a forma como o envelhecimento e a autonomia pessoal, os cuidados e os laços comunitários afetam a saúde, tendo-se apresentado alternativas entre viver em casa sem apoio suficiente e a institucionalização, bem como as possibilidades e os limites do cohousing sénior.

Foi igualmente abordado o importante papel dos espaços públicos no bem-estar dos idosos. Por fim, defendeu-se o estabelecimento de uma regulamentação específica do regime de cessão de uso das habitações de inserção social que tenha em conta as características singulares deste tipo de utilização e as necessidades das pessoas que nelas se alojam.

A Dra. Montserrat Casanellas, membro da Cátedra, apresentou «O acesso à habitação: uma necessidade urgente. Pontos-chave da colaboração público-privada em matéria de habitação». Defendeu respostas coordenadas e transversais, que liguem o urbanismo, a fiscalidade e a colaboração público-privada, e salientou a necessidade de avaliar o impacto e a utilidade real dos incentivos.

A Dra. Chantal Moll de Alba, coordenadora de «O grande tenedor na regulamentação da habitação», alertou que «não se pode legislar sobre a habitação à força de decretos», e apelou a normas claras e estáveis face às mudanças contínuas e às interpretações divergentes, tendo proposto distinguir as grandes empresas imobiliárias dos pequenos proprietários. A sessão incluiu ainda «Soluções para melhorar a qualidade de vida em Ciutat Vella», de Sara Vima.