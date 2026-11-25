Oito associações europeias, entre as quais a Connect e GSMA, defenderam que as medidas do regulamento da cibersegurança (CSA2) sobre fornecedores confiáveis devem partir de uma avaliação de risco prévia assente em evidências em conjunto com o setor.

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“Apelamos aos colegisladores para que assegurem que todas as medidas ao abrigo do Quadro da CSA2 [para uma cadeia de fornecimento de TIC [tecnologias de informação] de confiança se baseiem numa avaliação de risco prévia, fundamentada em provas e realizada em articulação com o setor”, lê-se no documento disponível no site da Connect Europe, associação que representa os operadores de telecomunicações europeus (conectividade).

Esta posição decorre no âmbito do CSA2 (Cybersecurity Act 2), proposta de regulamento da cibersegurança que foi apresentada no início deste ano.

“O quadro revisto deve garantir medidas de atenuação graduadas e proporcionais — sendo a proibição apenas um último recurso —, bem como segurança jurídica, um tratamento equitativo no que toca a compensações, e prazos realistas e exequíveis”, acrescentam as oito associações europeias, onde está também a GSMA Europe, que representa os operadores de redes móveis europeus (telecomunicações móveis).

As associações signatárias representam setores estratégicos da Europa: conectividade, distribuição de eletricidade e infraestruturas digitais — incluindo a cloud e centros de dados –, energia, setor automóvel e indústria transformadora, tecnologias da saúde e finanças.

“Apoiamos o objetivo da versão revista da lei da Cibersegurança. Uma cibersegurança mais robusta, uma maior resiliência e uma simplificação efetiva são metas que defendemos diariamente”, mas “existem vários aspetos preocupantes que importa levantar e analisar mais aprofundadamente durante as negociações institucionais” sobre a cadeia de fornecedores de confiança de tecnologias de informação.

Os signatários recomendam que “a designação de alto risco deve basear-se em critérios claros e fundamentados em evidências, tendo simultaneamente em conta o contexto mais lato de cibersegurança, resiliência e dependência estratégica, relevante para as infraestruturas críticas” e a “clarificação da noção ‘componente de TIC'”.

Outras recomendações são a “mitigação antes da proibição“, “proporcionalidade e segurança jurídica”, “concorrência leal e obrigações coerentes” e “abertura do mercado e resiliência dos fornecedores”.

No âmbito da recomendação da governação, consulta e segurança jurídica, as associações referem que, nos casos em que o quadro normativo recorre a legislação secundária para designar fornecedores de alto risco, “tais medidas devem assentar em três garantias: uma avaliação de risco prévia, uma consulta efetiva aos Estados-Membros e às partes interessadas do setor afetado, bem como mecanismos transparentes de governação e supervisão”.

Além disso, “dada a sua natureza geopolítica, a designação de países terceiros e de fornecedores de alto risco, bem como a identificação de ativos de TIC fundamentais, devem ser aprovadas pelos Estados-membros, através do Conselho“.

Defendem ainda uma utilização responsável dos dinheiros públicos: “a remoção e substituição obrigatórias de tecnologias de TIC ao longo das cadeias de abastecimento exigirão, por inerência, recursos técnicos, operacionais e financeiros substanciais por parte das empresas”.

Quer estes custos sejam suportados pelas entidades em causa, quer pelos orçamentos nacionais, “correm o risco de comprometer a competitividade das empresas europeias ou de sobrecarregar as finanças públicas, já sob pressão devido ao envelhecimento da população e às necessidades de financiamento das transições digital e verde”, referem.

O documento foi subscrito ainda pelas associações ACEA (17 principais fabricantes europeus do setor automóvel), CISPE (infraestrutura de cloud e de centros de dados), EuroISPA (serviços de internet/infraestrutura digital), E.DSO (37 dos principais operadores de sistemas de distribuição (DSOs) da Europa, apenas de eletricidade), MedTech Europe (indústria de tecnologia médica), e COCIR (dispositivos e equipamentos médicos).