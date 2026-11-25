O Governo está a avaliar se recorre ao Tribunal Constitucional (TC) para contestar algumas das medidas introduzidas pela oposição no Orçamento do Estado para 2027 (OE2027). Em causa estão três alterações propostas pelo PS, e aprovadas com o apoio do Chega: a aplicação de ‘IVA zero’ a um cabaz de alimentos essenciais durante o primeiro trimestre do próximo ano, a transformação de eventuais suplementos extraordinários aos pensionistas em aumentos permanentes das pensões e a revogação dos benefícios fiscais atribuídos aos senhorios que pratiquem rendas moderadas, até 2.300 euros.

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O caso seria inédito: nunca um Governo em Portugal pediu aos juízes do Palácio de Ratton a fiscalização sucessiva de normas aprovadas no Orçamento do Estado. Há, porém, um precedente, na altura do Governo de Pedro Passos Coelho: depois de promulgar o Orçamento do Estado para 2013, o então Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, solicitou ao Tribunal Constitucional a fiscalização sucessiva de três matérias: a suspensão do subsídio de férias dos trabalhadores do setor público, a suspensão do subsídio de férias dos pensionistas e a contribuição extraordinária de solidariedade (CES). O pedido foi apreciado no acórdão n.º 187/2013. Este é o exemplo mais próximo da situação em que o Presidente promulga o Orçamento e, já com as normas em vigor, pede ao Tribunal que as examine.

A decisão, de 5 de abril de 2013, foi parcialmente favorável ao pedido: o tribunal declarou inconstitucionais, por violação do princípio da igualdade, as normas que suspendiam o subsídio de férias dos trabalhadores do setor público e dos pensionistas. Porém, não declarou inconstitucional a CES.

Neste momento, há três medidas, aprovadas pelo Parlamento, no âmbito do Orçamento do Estado para 2027, que levantam questões jurídico-constitucionais distintas. A aplicação do ‘IVA zero’ suscita dúvidas sobre a competência para definir os produtos abrangidos, a conversão dos suplementos das pensões coloca em discussão os limites da intervenção parlamentar na gestão orçamental do Governo e a revogação dos benefícios fiscais aos senhorios pode colidir com o princípio da proteção da confiança.

A discussão surge depois de o primeiro-ministro, Luís Montenegro, ter acusado a oposição de provocar uma “grave entorse institucional” com a aprovação de alterações que, na perspetiva do Executivo, desvirtuam a proposta inicial de Orçamento. No debate final, o chefe do Governo deixou também um aviso: “O Governo fará mesmo tudo para distinguir a natureza impositiva da natureza recomendatória de algumas normas”.

“Se não fizéssemos nada e executássemos as propostas do Partido Socialista e do Chega, teríamos um défice de 0,2%. Mas nós não vamos ter esse défice”, afirmou o primeiro-ministro. O Governo vai trabalhar para “corrigir os erros, as irresponsabilidades, as incoerências e as inconsistências” da oposição, acrescentou. Resta saber de que forma tenciona “corrigir” esses “erros”.

Então, o Executivo enfrentará a “tempestade política” provocada pela oposição “com serenidade, com responsabilidade e com firmeza”, mantendo os objetivos de valorização do trabalho, o investimento na educação e na saúde, a modernização na economia, reforma do Estado e desenvolvimento da mobilidade, defendeu Luís Montenegro.

O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, confirmou que o Executivo vai analisar individualmente as alterações aprovadas e não excluiu qualquer cenário. Afirmando que todas as opções, “por definição, estão sempre em cima da mesa até se tomar uma decisão”, Joaquim Miranda Sarmento disse, esta terça-feira, em entrevista à CNN Portugal, que o Governo “analisará cada uma das propostas que o Parlamento aprovou e tomará as decisões”.

“Nós iremos analisar cada uma das situações, tomar decisões, procurando as melhores políticas públicas e o equilíbrio das contas públicas”, insistiu.

‘IVA zero’: quem tem competência para escolher os alimentos abrangidos?

A primeira medida prevê a isenção de IVA num conjunto de bens alimentares entre janeiro e março de 2027. A proposta do PS, aprovada com o apoio do Chega, deixa ao Governo a definição dos produtos que integrarão o cabaz. Mas terá de ser o Parlamento a estabelecer a lista de produtos abrangidos.

O constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia admite que a identificação dos bens alimentares sujeitos à taxa zero terá de ser feita pelo Governo, através de um decreto-lei autorizado pela Assembleia da República. Se este não o fizer, o Parlamento poderá assumir essa definição.

Na prática, isto significa que a lista de produtos não poderá ser simplesmente escolhida pelo Governo através de uma portaria. Terá de ser aprovada pela Assembleia da República ou definida pelo Executivo através de um decreto-lei autorizado pelo Parlamento.

A questão não está, portanto, na possibilidade de o Parlamento aprovar uma redução ou isenção de IVA, mas na competência para determinar concretamente os produtos abrangidos. A Constituição reserva à Assembleia da República a competência para legislar sobre a criação de impostos e o sistema fiscal, não permitindo que elementos essenciais da tributação sejam livremente remetidos para regulamentação administrativa.

Jane Kirkby, advogada e sócia da Antas da Cunha ECIJ, também considera que a Assembleia da República pode aprovar diretamente uma taxa de IVA de 0% para determinados produtos. No entanto, alerta que não poderá deixar ao Governo uma margem ilimitada para decidir, por portaria, quais os bens abrangidos. A definição da incidência e da taxa integra os elementos essenciais do imposto e está sujeita à reserva de competência legislativa parlamentar.

A advogada chama ainda a atenção para os limites impostos pelo direito europeu. A Diretiva IVA permite a aplicação de uma taxa zero a determinadas categorias de bens e serviços, incluindo produtos alimentares, mas apenas dentro das condições previstas na legislação comunitária.

Em 2023, quando vigorou um regime semelhante, foi a própria Assembleia da República que aprovou a lista dos 46 produtos alimentares considerados essenciais.

Há ainda uma consequência importante: a revogação dos benefícios fiscais aos senhorios e a aplicação do ‘IVA zero’ são medidas associadas na proposta aprovada, mas juridicamente autónomas. Assim, pode acontecer que, a 1 de janeiro, os proprietários percam os benefícios fiscais enquanto os consumidores continuam a pagar IVA nos alimentos, por falta de concretização da lista dos produtos abrangidos.

Pensões: pode o Parlamento obrigar o Governo a transformar um bónus pontual num aumento permanente?

A segunda alteração aprovada pelo PS determina que qualquer suplemento extraordinário atribuído aos pensionistas em 2027, mesmo que tenha carácter pontual e dependa da margem orçamental disponível, seja convertido numa atualização extraordinária e permanente da pensão.

A diferença não é apenas de formulação. Um suplemento extraordinário corresponde a um pagamento único, que não altera o valor mensal da pensão nem se repercute nos anos seguintes. Se for transformado num aumento permanente, passa a integrar o montante da pensão e aumenta a despesa futura do sistema.

A norma aprovada estabelece que “qualquer suplemento extraordinário, de concessão única ou pontual e independentemente do seu montante, atribuído aos pensionistas em função da margem orçamental existente, deve ser convertido numa atualização extraordinária de pensão para efeitos de atualização do valor desta, assegurando a margem estrutural do sistema”.

A dúvida está na força vinculativa desta disposição: o Governo fica juridicamente obrigado a transformar qualquer apoio pontual num aumento permanente ou a formulação utilizada deixa margem para uma interpretação diferente? Luís Montenegro deu a entender que o Executivo poderá distinguir entre normas de natureza “impositiva” e “recomendatória”, admitindo que nem todas as disposições aprovadas pela oposição serão executadas da mesma forma.

Para Jane Kirkby, a Assembleia da República tem competência para legislar sobre as bases do sistema de Segurança Social, incluindo regras relativas às pensões e às respetivas atualizações. Por isso, o simples facto de uma norma limitar a margem de decisão futura do Governo não é suficiente para concluir que existe uma inconstitucionalidade.

A advogada considera que, se a medida for entendida como uma regra material de Segurança Social aprovada no próprio Orçamento, será, em princípio, constitucionalmente admissível. As dúvidas poderão surgir se a disposição for interpretada como uma ordem ao Governo para realizar despesa não prevista ou se representar uma substituição do Executivo na gestão concreta das dotações orçamentais.

É precisamente neste ponto que se coloca uma questão constitucional mais abrangente: até onde pode a Assembleia da República ir na imposição de decisões concretas ao Governo, condicionando a gestão da despesa pública e a condução da política orçamental?

O Parlamento tem competência para aprovar o Orçamento e introduzir alterações à proposta do Executivo. Mas essa competência tem de ser articulada com as funções constitucionais do Governo, a quem cabe conduzir a política geral do país e executar o Orçamento.

Rendas moderadas: pode o Estado retirar um benefício fiscal antes do prazo que tinha estabelecido?

É nesta terceira medida que os constitucionalistas Jorge Bacelar Gouveia e Tiago Duarte identificam as dúvidas mais concretas de constitucionalidade.

A alteração aprovada pelo PS, com o apoio do Chega, revoga o regime fiscal criado pelo Governo para incentivar os proprietários a colocarem casas no mercado de arrendamento a preços moderados. O benefício previa uma taxa autónoma de IRS de 10% sobre os rendimentos prediais dos contratos abrangidos, em vez da taxa geral de 25%, e deveria vigorar até ao final de 2029.

Com a alteração introduzida no Orçamento, os rendimentos abrangidos regressam à tributação geral, passando de uma taxa de 10% para 25%.

O problema jurídico está na eventual violação do princípio da proteção da confiança, que decorre do princípio do Estado de Direito democrático, consagrado no artigo 2.º da Constituição. O argumento é que os senhorios tomaram decisões económicas e celebraram contratos contando com um enquadramento fiscal que o próprio Estado tinha criado para vigorar durante um determinado período. A sua revogação antecipada pode frustrar expectativas legítimas dos contribuintes.

Jorge Bacelar Gouveia considera que esta é a questão que suscita as dúvidas constitucionais mais fortes. O professor de Direito Constitucional classificou a alteração como “flagrantemente inconstitucional”.

“Não sendo propriamente retroativo, porque só se aplica no próximo ano, isto põe em causa o princípio da tutela da confiança: as pessoas fizeram os seus investimentos acreditando que o benefício duraria três anos. Não podem agora, ao fim de um ano, perder o benefício sem uma razão lógica”, sustentou.

O constitucionalista defende que o Estado deve respeitar os compromissos assumidos quando cria incentivos fiscais destinados a orientar decisões económicas. “O Estado tem de ser uma pessoa de bem. Neste caso, não ser uma pessoa de bem é não cumprir a sua palavra”, afirmou.

O Estado tem de ser uma pessoa de bem. Neste caso, não ser uma pessoa de bem é não cumprir a sua palavra. Jorge Bacelar Gouveia Constitucionalista

Jane Kirkby também identifica possíveis problemas constitucionais nesta alteração, embora ressalve que não existe um direito geral à manutenção indefinida de um determinado regime fiscal. A Assembleia da República pode, em princípio, alterar ou revogar benefícios fiscais, mas tem de respeitar os limites decorrentes do princípio do Estado de direito democrático e da proteção da confiança.

A advogada considera particularmente relevante perceber se os senhorios já tomaram decisões económicas e celebraram contratos com base no regime fiscal que o Estado se comprometeu a manter até 2029. Se a revogação produzir efeitos imediatos, retirar benefícios já constituídos e não contemplar um regime transitório adequado, poderá estar em causa uma violação das expectativas legítimas dos contribuintes.

A análise terá ainda de considerar o princípio da proporcionalidade e a existência de razões de interesse público que possam justificar a alteração legislativa. A revogação para o futuro não representa, por si só, uma violação da proibição de retroatividade fiscal, mas isso não afasta uma eventual violação da proteção da confiança.

Parlamento pode alterar o Orçamento até que ponto?

Além das dúvidas específicas sobre as três medidas, está também em discussão a própria margem de intervenção da Assembleia da República na proposta orçamental apresentada pelo Governo.

Jane Kirkby sublinha que a Constituição atribui ao Parlamento competência para aprovar o Orçamento do Estado, sob proposta do Governo, nos termos do artigo 161.º, alínea g), da Constituição. A reserva de iniciativa governamental significa que cabe ao Executivo apresentar a proposta inicial, mas não impede a Assembleia de introduzir alterações durante o processo de discussão e votação.

A advogada considera que, durante a aprovação inicial do Orçamento, o Parlamento pode introduzir alterações relevantes à proposta governamental, incluindo medidas com impacto na receita e na despesa pública. Por isso, o argumento de que as alterações aprovadas “descaracterizam” politicamente a proposta do Governo não constitui, por si só, fundamento suficiente de inconstitucionalidade.

Há, contudo, um limite: a Assembleia não pode utilizar uma norma orçamental para invadir competências constitucionalmente reservadas a outro órgão de soberania.

A constitucionalista ressalva que a discordância política do Governo relativamente às alterações parlamentares deve ser distinguida de uma eventual violação da Constituição. Se o primeiro-ministro entender que as mudanças comprometem de tal forma a política orçamental que já não existem condições políticas para governar, poderá apresentar a demissão ao Presidente da República. Se considerar que as normas violam a Constituição, poderá desencadear os mecanismos de fiscalização da constitucionalidade.

Também Jorge Bacelar Gouveia admite que outras disposições introduzidas pela oposição no Orçamento possam justificar uma fiscalização constitucional, sobretudo quando obrigam o Governo a tomar decisões concretas ou a executar medidas com as quais discorda.

“O Parlamento legisla, mas quem governa é o Governo”, afirmou. Na sua perspetiva, a aprovação de normas que funcionem como “ordens à administração para fazer isto ou aquilo” pode ultrapassar os limites da função legislativa e representar uma intromissão nas competências do Executivo.

O constitucionalista invoca o princípio da separação de poderes: “Em Portugal vigora o princípio da separação de poderes. O Parlamento não pode governar.” Ressalva, contudo, que cada disposição terá de ser analisada individualmente.

Quem pode pedir a intervenção do Tribunal Constitucional?

Há uma distinção importante entre os mecanismos de fiscalização da constitucionalidade. Antes da promulgação do Orçamento, o Presidente da República pode requerer ao Tribunal Constitucional a fiscalização preventiva das normas.

No caso do Orçamento do Estado, que tem a forma de lei ordinária, o primeiro-ministro não dispõe de legitimidade para requerer diretamente essa fiscalização preventiva. Jane Kirkby esclarece, contudo, que o Governo poderá solicitar ao Presidente da República que formule o pedido.

Bacelar Gouveia considera que António José Seguro poderá desencadear esse mecanismo relativamente às disposições que suscitem dúvidas relevantes, defendendo que o pedido deve ser limitado às normas juridicamente mais problemáticas. O constitucionalista admite ainda que seja solicitada uma redução do prazo de decisão, habitualmente de 25 dias, para um período mais curto, por exemplo, dez dias.

Depois da entrada em vigor do diploma, o primeiro-ministro já pode requerer diretamente a fiscalização abstrata sucessiva da constitucionalidade, com força obrigatória geral, ao abrigo do artigo 281.º da Constituição.

O mesmo mecanismo está disponível para o Presidente da República, o presidente da Assembleia da República, um décimo dos deputados e outras entidades constitucionalmente previstas.

Se o Tribunal Constitucional declarar a inconstitucionalidade de uma norma com força obrigatória geral, esta deixa de poder ser aplicada, nos termos e com os efeitos previstos no artigo 282.º da Constituição.