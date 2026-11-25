Os pedidos de ligação à rede para a mobilidade elétrica são hoje cinco vezes mais do que há quatro anos. “A rede tem estado à altura desse desafio”, garantiu José Ferrari Careto, presidente executivo da E-REDES, na conferência “E-POWERING – From Grid to Route”, organizada pela Carris, em Lisboa. Para o responsável da distribuidora de energia, uma das incógnitas no investimento dos próximos anos é saber em que pontos da rede os operadores de transportes vão precisar de carregar as suas frotas.

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Centenas de autocarros que passam boa parte do dia a circular podem ter de carregar as baterias numa mesma estação, num intervalo relativamente curto. Uma previsão de crescimento do consumo, por si só, diz pouco à E-REDES sobre a capacidade que terá de assegurar em cada local. Daí a insistência de Ferrari Careto em conhecer, junto dos municípios e dos operadores, os projetos de construção ou ampliação de estações antes de os investimentos avançarem.

O plano de investimento aprovado para a rede de distribuição até 2030 prevê cerca de 1,6 mil milhões de euros para a rede de média e baixa tensão, revela José Ferrari Careto. Neste pacote estão os reforços de capacidade, modernização de equipamentos e digitalização da rede. Segundo o gestor, a empresa já apresentou ao Governo uma proposta de atualização desse plano para incorporar as novas previsões de consumo.

Do lado de quem prepara as ligações, há prazos que dificilmente se conciliam com uma frota prestes a chegar. “Estamos a falar de vários meses”, disse Paulo Varandas Dias, CEO do Grupo TEEM, a propósito do tempo de fornecimento de alguns equipamentos. À dificuldade de disponibilizar muita potência num único local soma-se a escassez de técnicos qualificados, numa altura em que decorrem em simultâneo investimentos em energia, redes e infraestruturas. Para o empresário, a preparação da estação tem de começar antes da entrega dos autocarros e envolver desde o início quem fornece a energia, quem instala os equipamentos e quem define os horários das carreiras.

Decidir quando carregar a frota

Com a estação em funcionamento, a hora a que se liga um autocarro à tomada pesa na fatura do operador. No mercado grossista, a diferença de preço da eletricidade entre duas horas pode atingir centenas de euros por megawatt-hora, lembrou Ricardo Nunes, responsável de estratégia do OMIP, alertando para a exposição das grandes transportadoras a essas oscilações. “A Carris, como grande consumidor de energia, não pode, realmente, viver num mundo com saltos de preço enormes. Não faz sentido”.

Os contratos de aquisição de energia de longo prazo (PPA) permitem acordar de antemão as condições a que será comprada uma parte da eletricidade. Outra opção apontada por Ricardo Nunes é recorrer ao mercado de futuros para fixar o preço de parte do consumo previsto. Em ambos os casos, o operador ganha previsibilidade sobre os custos de abastecer a frota. O armazenamento dá-lhe outra margem de escolha, já que pode comprar energia nas horas mais baratas para a utilizar quando os autocarros precisarem de carregar.

A margem para adiar um carregamento depende, porém, da bateria com que o autocarro regressa à estação, do percurso que terá de fazer a seguir e da hora a que tem de voltar ao serviço. E a potência contratada limita o número de veículos que podem carregar ao mesmo tempo.

É neste cruzamento entre preços, baterias e horários que Sofia Tenreiro, CEO da Siemens Portugal, vê espaço para uma segunda fase de investimento na eletrificação das frotas. “Já não basta pensarmos só em colocar carregamentos elétricos”, afirmou. Depois do investimento nas instalações, o software de gestão permite usar os dados de cada veículo e de cada percurso para organizar os carregamentos sem comprometer as partidas.

“Temos também não só de investir ao nível do software, para ter essa visibilidade e operacionalização, mas também ao nível da cibersegurança, para garantir que a rede continue operacional e a funcionar como queremos”, acrescentou. Numa estação onde a operação depende de dezenas ou centenas de carregadores, uma falha informática pode ter efeitos muito para lá do equipamento afetado e comprometer a saída dos autocarros.