A PLMJ esteve do lado do comprador e a CS’Associados assessorou o vendedor na operação de aquisição do quarteirão da antiga Pastelaria Suíça, em Lisboa, pela Pontegadea, o braço imobiliário de Amancio Ortega. A transação, acompanhada pela CBRE, é considerada a maior operação de comércio de rua alguma vez realizada em Portugal. O imóvel estava avaliado em 100,7 milhões de euros no final de 2025.

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A PLMJ assessorou a Pontegadea, o braço imobiliário de Amancio Ortega, fundador da Inditex, na aquisição do edifício que acolhe a flagship store da Zara no Rossio, em Lisboa. Do lado do vendedor, a Rossio Pombalino SIC Imobiliária Fechada contou com a assessoria jurídica da CS’Associados.

A operação, anunciada pela consultora imobiliária CBRE, representa a maior transação de comércio de rua alguma vez realizada em Portugal. O valor da compra não foi divulgado, mas o ativo estava avaliado em 100,7 milhões de euros no final de 2025, de acordo com o relatório e contas da sociedade proprietária.

A transação coloca assim a PLMJ e a CS’Associados em lados opostos de um negócio de grande dimensão no mercado imobiliário nacional, numa operação em que a CBRE atuou como consultora comercial exclusiva do vendedor e a Gleeds também assessorou o comprador.

O ativo pertenceu até agora à Rossio Pombalino, sociedade de investimento coletivo imobiliário fechada gerida pela Square Asset Management. O conjunto, conhecido como quarteirão da antiga Pastelaria Suíça, tem uma área bruta locável de cerca de 9.700 metros quadrados, distribuída por oito pisos, seis acima do solo e dois em cave.

O edifício acolhe a principal loja da Zara em Portugal, inaugurada em setembro de 2024, que ocupa aproximadamente 5.000 metros quadrados, bem como a histórica Pérola do Rossio, uma das lojas que sobreviveu à reabilitação do quarteirão.

Um ativo avaliado em mais de 100 milhões

As contas auditadas da Rossio Pombalino, referentes a 31 de dezembro de 2025, avaliavam a carteira imobiliária da sociedade em 100,7 milhões de euros. Desse montante, 99,8 milhões correspondiam à fração ocupada pela Zara e 908 mil euros à fração da Pérola do Rossio.

A sociedade apresentava um ativo total de 107,7 milhões de euros, capitais próprios de 21,7 milhões e um resultado líquido de 10 milhões de euros. As rendas cobradas atingiram 4,5 milhões de euros em 2025, acima dos 3,9 milhões registados no ano anterior.

A Rossio Pombalino foi criada em 2018 com o objetivo de reabilitar o quarteirão da antiga Pastelaria Suíça, constituído por quatro edifícios. O conjunto tinha sido adquirido por 62 milhões de euros pelo fundo britânico Jackyl. O projeto inicial previa a instalação de um hotel e de habitação, mas acabou por evoluir para uma aposta essencialmente comercial.

A reabilitação e reposicionamento do imóvel foram desenvolvidos ao longo dos últimos anos. Richard Gabelich e Robert Jenner, administradores da entidade promotora e da SFLX Investment Management, responsável pela gestão de investimento do anterior proprietário, destacaram, no comunicado da CBRE, o trabalho iniciado em 2018 e agradeceram o contributo das várias entidades envolvidas, entre as quais a CS’Associados, a Square Asset Management e a CBRE.

A venda marca agora uma nova etapa para o edifício histórico da Baixa lisboeta, que passa para a esfera da Pontegadea, veículo de investimento imobiliário de Amancio Ortega, empresário espanhol e fundador do grupo Inditex.