A Polónia exigiu esta quarta-feira autorização para abater mísseis ou drones russos no espaço aéreo ucraniano, manifestando o seu descontentamento com a resposta dos seus aliados, especialmente dos EUA, à incursão de três mísseis russos no território polaco.

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Em declarações à rádio RMF, o ministro da Defesa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, afirmou que “mais uma vez, tal como aconteceu em julho, provavelmente não teremos a reação que esperávamos”, referindo-se à resposta da NATO após o impacto de três mísseis russos na sexta-feira em território polaco.

O ministro questionou se a timidez da reação visou evitar provocar Moscovo e se será necessário apresentar provas de que os mísseis foram disparados pela Rússia.

“Trata-se de procurar apaziguamento ou de confirmar que ainda são necessários dados mais detalhados, que, naturalmente, forneceremos?”, perguntou.

Kosiniak-Kamysz insistiu que “o lado norte-americano também está envolvido na análise dos objetos encontrados na Polónia”, referindo-se aos comentários do Presidente Donald Trump de que o incidente envolveu “alguns pequenos mísseis” lançados por engano.

Por sua vez, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Radoslaw Sikorski, adiantou que a Ucrânia tem pedido ao país vizinho para abater objetos ameaçadores sobre o seu território.

“Um míssil ou drone que se aproxime do nosso espaço aéreo já constitui uma ameaça direta”, explicou. Por isso, “acredito que abatê-los sobre a Ucrânia, a pedido da Ucrânia, estaria dentro dos limites da legítima defesa“, concluiu Sikorski.

No entanto, o ministro da Defesa afirmou que não vê, de momento, qualquer disposição entre os aliados para permitir esta medida. “Até agora, não vi a determinação aliada necessária para tomar tal decisão. Vejo talvez uma maior disponibilidade para o diálogo, mas não vejo qualquer determinação”, disse.

Varsóvia alterou as suas regras em outubro para autorizar o abate de objetos hostis através de “identificação positiva” baseada em dados de radar, trajetória e comportamento do objeto, sem exigir que o piloto identifique visualmente a ameaça.

Os caças da NATO são, no entanto, obrigados a realizar a identificação visual antes de abrirem fogo, circunstância que impediu os aviões Gripen suecos, em patrulha no leste da Polónia na passada sexta-feira, de intercetar os mísseis russos.