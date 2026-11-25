O preço das casas em Portugal aumentou 17,6% em 2025. Foi o segundo maior aumento no conjunto da União Europeia. Pior só a Hungria com 18,3% de aumento.

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Este é um dos riscos de desequilíbrio macroeconómico identificados pela Comissão Europeia no Relatório sobre o Mecanismo de Alerta, que integra o pacote de outono do Semestre Europeu. Mas, além disso, Portugal apresenta os sinais “mais fortes” de sobrevalorização dos preços.

Neste relatório são identificados os Estados-membros que a Comissão considera que podem ser afetados, ou que podem estar em risco de ser afetados, por desequilíbrios, com base numa análise económica do quadro de indicadores do Procedimento relativo aos Desequilíbrios Macroeconómicos (MIP), e relativamente aos quais se deve realizar uma análise aprofundada. Os preços das casas são um dos indicadores que fazem parte deste scoreboard e são oito os Estados-membros para os quais esse risco é assinalado.

“Os preços da habitação continuaram a registar um forte aumento em grande parte da UE, com o aumento dos riscos de sobrevalorização em vários Estados-membros”, lê-se no relatório publicado esta terça-feira. Em 2025, a procura foi sustentada por taxas de juro ainda em ligeiro declínio, pelo aumento dos rendimentos das famílias e pela imigração líquida, elenca a Comissão.

No primeiro semestre de 2026, a evolução dos preços “abrandou apenas ligeiramente, num contexto de condições financeiras um pouco mais restritivas”. “Na União Europeia, os preços aumentaram 5,5% em 2025 e 4,7% no segundo trimestre de 2026.

Os maiores aumentos de preços foram observados em algumas regiões do sul, centro e leste da Europa, nomeadamente na Bulgária, Croácia, Hungria e Portugal”, sublinha também o relatório macroeconómico de 2027, igualmente divulgado no âmbito do pacote de outono do Semestre Europeu.

Mas os “indicadores de risco de sobrevalorização aumentaram ainda mais em vários Estados-membros e justificam um acompanhamento atento, especialmente nos casos em que coincidem com um forte crescimento do crédito, o que se tem verificado principalmente em países com um baixo nível de endividamento das famílias”, acrescenta o Relatório sobre o Mecanismo de Alerta.

O crescimento elevado do crédito observa-se, sobretudo, em países com níveis de endividamento baixos ou muito baixos, embora a sua evolução justifique acompanhamento em alguns casos, especialmente nos Países Baixos, Malta, Portugal e Eslováquia, onde o rácio da dívida das famílias é mais elevado. Comissão Europeia Relatório sobre o Mecanismo de Alerta

“A estimativa global da Comissão Europeia para o desvio de valorização, que combina estimativas baseadas em modelos com desvios dos rácios entre preços e rendimentos e entre preços e rendas face às respetivas médias históricas, aponta para novos sinais de sobrevalorização em vários Estados-membros, sendo Portugal o país onde esses sinais são mais fortes”, de acordo com o executivo comunitário.

Quanto ao crédito à habitação, Bruxelas aponta que, no ano passado, se registaram aumentos moderados no conjunto da União Europeia, mas em Portugal — juntamente com Bulgária, Croácia, Estónia, Hungria, Lituânia e Malta –, esta subida “ultrapassou os 10%”.

“Ao mesmo tempo, o crescimento elevado do crédito observa-se, sobretudo, em países com níveis de endividamento baixos ou muito baixos, embora a sua evolução justifique acompanhamento em alguns casos, especialmente nos Países Baixos, Malta, Portugal e Eslováquia, onde o rácio da dívida das famílias é mais elevado”, alerta a Comissão Europeia no relatório macroeconómico de 2027.

Para já, a subida dos preços “não está a criar riscos para o setor bancário, que é muito estável e lucrativo, e o crédito malparado é muito baixo e está a diminuir”, explicou um responsável europeu.

“Ainda que os preços estejam elevados e sobreavaliados, não comportam um risco macroeconómico”, diz o mesmo responsável, acrescentando que a Comissão recomenda várias medidas, como “um aumento da oferta de casas, um ajustamento dos impostos e uma mudança da carga fiscal”.

Elevados custos da habitação podem minar potencial de crescimento

Ainda assim, a Comissão reconhece que a “deterioração da acessibilidade à habitação compromete a resiliência social, afetando particularmente os potenciais compradores de primeira habitação, os agregados familiares de baixos rendimentos e outros grupos vulneráveis”.

Além disso, Bruxelas alerta no Relatório sobre o Mecanismo de Alerta que “as médias nacionais podem ocultar variações substanciais entre regiões e cidades”, sublinhando que “os elevados custos da habitação, especialmente nas áreas metropolitanas onde se concentram os empregos e a atividade económica, podem também limitar a mobilidade laboral e dificultar uma afetação eficiente da mão-de-obra, prejudicando a produtividade e o crescimento.

A Comissão Europeia destaca também que os elevados custos da habitação, ao absorverem uma parte maior do rendimento das famílias, podem travar o consumo e afastar outras formas de investimento, enfraquecendo assim o potencial de crescimento económico”, acrescenta o mesmo relatório.

A Comissão está a preparar para o início do próximo ano um relatório sobre o mercado da habitação em vários países. O formato ainda não está decidido, explicou o mesmo responsável europeu, mas Bruxelas avança desde logo que, em países como Portugal, o problema está “na falta de oferta” e, por isso, “prevê-se que as restrições de oferta enraizadas continuem a exercer pressão ascendente sobre os preços da habitação”.