Balancal permaneceu mais de três anos em envelhecimento, a cerca de 600 metros de altitude, beneficiando das condições climáticas particulares da ilha.

O primeiro ‘whisky’ produzido na Madeira, designado Balancal, foi apresentado hoje pela empresa Vinha Alta e entra no mercado com uma edição limitada de 520 garrafas de 500 mililitros, numeradas individualmente, reforçando o caráter exclusivo do primeiro lançamento.

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“Este projeto demonstra que a Madeira tem capacidade para inovar, diversificar a sua produção e explorar novas oportunidades de negócio”, afirmou o secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, realçando ser um “exemplo de empreendedorismo”, que conjuga “conhecimento, experimentação e valorização dos recursos regionais”.

Em comunicado, a Secretaria Regional indica que o governante falava na cerimónia de apresentação do Balancal, nas instalações da empresa Vinha Alta, na freguesia dos Canhas, concelho da Ponta do Sol, na zona oeste da Madeira.

Para Nuno Maciel, o lançamento do primeiro ‘whisky’ madeirense representa também um “sinal positivo para a economia regional”, ao demonstrar que a tradição da Madeira na produção de bebidas espirituosas pode abrir caminho a novos produtos e segmentos de mercado.

"A nossa agricultura e a nossa economia precisam de projetos que acrescentem valor, que sejam diferenciadores e que tenham ambição de conquistar novos mercados” Nuno Maciel Secretário regional de Agricultura e Pescas

“A nossa agricultura e a nossa economia precisam de projetos que acrescentem valor, que sejam diferenciadores e que tenham ambição de conquistar novos mercados”, sublinhou, reforçando: “É esta capacidade de transformar conhecimento e iniciativa empresarial em produtos de qualidade que queremos continuar a estimular.”

Desenvolvido pela destilaria Vinha Alta, o projeto teve início em abril de 2021, a partir de sementes de cereal cedidas pelo Banco de Sementes do Jardim da Serra, e a produção efetiva do ‘whisky’ começou no último trimestre de 2023, recorrendo a cevada maltada e a um processo de fermentação com levedura do tipo ‘lager’.

O destilado permaneceu mais de três anos em envelhecimento, a cerca de 600 metros de altitude, na freguesia dos Canhas, beneficiando das condições climáticas particulares da ilha.

“O resultado é um Single Malt com 46% de volume alcoólico, que apresenta notas florais e de frutos tropicais, nuances de mel e malte e um final delicadamente mineral, com uma subtil expressão salina”, refere a Secretária Regional de Agricultura e Pescas.

O Balancal foi já distinguido com a medalha de prata no concurso ‘Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles’, evento que avalia e premeia bebidas espirituosas provenientes de todo o mundo e que este ano decorreu na Região Autónoma da Madeira.

“O desafio passa por continuar a criar oportunidades, incentivar o investimento privado e demonstrar que os produtos madeirenses podem afirmar-se pela qualidade e pela sua singularidade”, afirmou Nuno Maciel, considerando que “o Balancal é mais um exemplo de que há espaço para fazer diferente e acrescentar valor àquilo que produzimos na Região”.