A inflação em Portugal já vai nos 3,8% e as taxas de juro de longo prazo rondam os 3,7%. Ainda assim, o CEO da ANA rejeita que isso vá necessariamente a agravar os custos do novo aeroporto de Lisboa, que constarão do relatório financeiro que a concessionária irá entregar ao Governo em janeiro.

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“A economia do projeto do novo aeroporto está baseada em projeções que abrangem décadas, desde basicamente o início da construção, 2029, 2030, até ao fim da nossa concessão”, afirma Thierry Ligonnière à margem das Mobility Talks, uma conferência organizada pelo ECO esta terça-feira. “Estas projeções não mexem necessariamente com a espuma do dia, que é a volatilidade que nós temos hoje, das taxas vão para cima e vão para baixo”.

“Talvez, daqui a três anos, quando a situação geopolítica estiver um bocadinho mais favorável, talvez as coisas regressam à normalidade. Nós temos que ver isto no longo prazo, não no curto prazo. São estas projeções de taxas de juro e de inflação no longo prazo que vão definir na realidade a economia global do projeto”, explicou o CEO da ANA. “Assumimos o risco, nós como concessionária, sobre a evolução destes parâmetros do projeto”, acrescenta.

A concessionária começou por apontar para um custo de 8,5 mil milhões de euros no Relatório Inicial, apresentando em janeiro de 2025. No Relatório Técnico, disponibilizado em julho deste ano, indicou um intervalo entre 7,9 e 8,9 mil milhões de euros. No Relatório Financeiro, que será entregue em janeiro ao Governo, deverá haver nova atualização, uma vez que a concessionária tem já de apresentar uma solução de financiamento.

Além do custo do financiamento, a grande variável será “o valor da construção”. Thierry Ligonnière explica que a concessionária está com um nível de desenho do projeto de 30%, mas para poder ter um intervalo mais preciso do custo será necessário conhecer as quantidades de betão, de aço, de asfalto e as terraplanagens, que necessitam de “estudos muito mais detalhados”.

“Só depois do projeto de execução é que nós vamos ter um conhecimento suficientemente fino destas quantidades todas e das situações também do custo da construção naquele momento para podermos definir com mais segurança o intervalo de custo de construção para o novo aeroporto”, explica o CEO da ANA.

O valor inicial de construção “vai definir a economia global do projeto”, afirma Thierry Ligonnière, daí que a ANA esteja à procura de “eficiências que podem ser introduzidas“. Quanto maior o valor, mais altas terão de ser as taxas aeroportuárias. Se estas forem muito altas, o tráfego previsto não é atingido, o que exige um equilíbrio.

“A capacidade de concretizar o volume de tráfego que depois permite a recuperação do investimento depende da competitividade das taxas”, assinala o gestor da concessionária dos aeroportos portugueses, que é detida pela francesa Vinci.