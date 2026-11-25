"A eventual revisão do modelo de financiamento foi objeto de análise e de articulação com a tutela, não tendo sido decidida qualquer alteração ao modelo em vigor", revela RTP.

A RTP contratou a sociedade de advogados Cuatrecasas, por 50 mil euros, para avaliar alternativas ao modelo de financiamento do serviço público de rádio e televisão, incluindo uma proposta de atualização da Contribuição para o Audiovisual (CAV) e o desenvolvimento de um novo modelo de financiamento.

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O trabalho foi concluído e apresentado à tutela no ano passado, confirmou a empresa ao +M, sem adiantar as conclusões do documento. “Tratando-se de um contributo técnico e jurídico para uma eventual revisão do modelo de financiamento, não existem, nesta fase, conclusões a divulgar”, respondeu fonte oficial da empresa.

“A eventual revisão do modelo de financiamento foi objeto de análise e de articulação com a tutela, não tendo sido decidida qualquer alteração ao modelo em vigor“, revela a empresa, quando questionada sobre se a possibilidade de rever o modelo de financiamento esteve em cima da mesa.

O contrato, assinado em setembro de 2025 mas publicado apenas esta terça-feira no Portal Base, prevê a prestação de serviços jurídicos especializados para a revisão do regime da CAV e o desenvolvimento de um novo modelo de financiamento do serviço público de rádio e televisão. O pedido enquadrou-se, segundo a RTP, “na avaliação de alternativas ao atual modelo, cujo valor da contribuição se mantém inalterado desde 2016“.

O trabalho contemplou duas fases. A definição de um mecanismo de atualização da CAV alternativo à indexação à inflação, de forma a conferir maior previsibilidade e segurança ao financiamento anual da RTP, e a apresentação de alternativas de financiamento do serviço público, tendo em conta as práticas de outras jurisdições europeias, lê-se no contrato.

A primeira fase previa a elaboração de um memorando jurídico, enquanto a segunda contemplava o apoio na negociação da implementação do novo mecanismo de financiamento O contrato fixava 35 mil euros para a primeira fase e até 15 mil euros para a segunda, até ao total de 50 mil euros.

O contrato, feito por ajuste direto, foi assinado a 1 de setembro de 2025, com um prazo e conclusão de 180 dias, ou seja, março deste ano. A sua publicação no Portal B ocorreu apenas a 24 de novembro de 2026, cerca de 14 meses depois do prazo.

“A publicação deste contrato decorre de um trabalho de reconciliação entre a informação contratual interna da RTP e a informação constante do Portal BASE, atualmente em curso“, responde a mesma fonte, quando questionada sobre o atraso na publicação.