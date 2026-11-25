A fábrica de lítio em Boticas vai começar a erguer-se na primeira metade de 2027, e deve estar operacional dois anos depois, segundo a empresa concessionária, a Savannah Resources. A empresa entregou um diploma ambiental que espera ver aprovado em breve. Enquanto trabalha nesta frente, tem procurado fechar novos contratos para a venda do lítio que quer extrair, e indica que “um a dois” estão em fase “muito avançada” . Questionado sobre se a oposição da população poderá interferir com o calendário agora definido, o CEO da Savannah Resources, Emanuel Proença, afasta essa hipótese.

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Apesar de a Savannah estimar que existem 39 milhões de toneladas de lítio em Boticas, a primeira fase do projeto debruça-se apenas sobre cerca de 20 milhões de toneladas. A exploração desta quantidade implica um investimento de 350 milhões de euros, ao longo de 15 anos, e pode servir de base a mais de sete milhões de baterias de veículos elétricos. Estas quantidades são muito relevantes – a União Europeia tem como meta produzir de forma endógena 10% de matérias-primas críticas até 2030. O projeto português, sozinho, pode contribuir para concretizar quase a totalidade desta meta.

Construção arranca na primeira metade de 2027

A dona da concessão da mina submeteu o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) em novembro, pelo que este está agora em fase de avaliação pelas entidades competentes. Emanuel Proença crê que a empresa deu uma resposta “robusta” às exigências transmitidas pela Agência Portuguesa do Ambiente no âmbito deste relatório, pelo que espera aprovação.

Se ao RECAPE se seguir uma luz verde, a Savannah terá uma decisão final de investimento a tomar no início de 2027. A partir daí, e ainda durante o primeiro semestre, será o momento de passar à construção da fábrica, onde a rocha é separada em diferentes compostos, do lítio ao feldspato, passando pela mica e quartzo; mas também de iniciar a estrada de acesso a norte e as terraplanagens. De momento, a empresa está focada em reforçar a equipa e comprar equipamentos. A entrada em operação está prevista para o segundo trimestre de 2029.

Mais um a dois contratos de venda de matéria-prima, além do assinado com a AMG Critical Materials, estão em fase muito avançada de negociação.

A Savannah já tem assinado um contrato de venda de espodumena de lítio, com a AMG Critical Materials e conta “mais um a dois contratos que estão em fase muito avançada de negociação”, garante Emanuel Proença, sem adiantar os potenciais novos parceiros. Dos 20 milhões de toneladas, uma parte deverá ser vendida a “dois a três” compradores de longo prazo e o restante em mercado spot. Este mercado “ainda não é tão líquido” como o de outras matérias-primas mais consolidadas, como o petróleo, “mas já existe e vai em crescimento”, indica o líder da Savannah.

Esta estrutura servirá os primeiros cinco a sete anos do projeto, período a partir do qual a empresa mineira espera voltar a negociar e ajustar as vendas. “Aquilo que esperamos é que na segunda fase, nos segundos contratos, já haja muito mais capacidade de refinação em proximidade com a Europa e, portanto, possamos servir melhor a indústria europeia”, afirma. Em paralelo, a empresa mineira já assegurou quatro contratos de venda de feldspatos (geralmente usado para cerâmica) e de mica, com utilidade para a indústria automóvel, de isolamentos e cosmética.

Há capital para executar. E segue-se entrada em bolsa

Em setembro, a Savannah fez uma ronda de capital, na qual angariou cerca de 30 milhões, com um “mandato claro”: “estamos a preparar-nos para executar”. A empresa tem assim a grande maioria dos fundos já assegurados para avançar, indica o CEO. De qualquer forma, haverá novo momento de angariação em breve, já que a Savannah pretende ser cotada na bolsa lisboeta.

A proximidade com a data esperada de arranque reflete-se também no número de pessoas contratadas: a equipa vai crescer para mais do dobro, estando agora a ser reforçada com 51 profissionais. São precisos operadores de equipamento e do processo, técnicos de manutenção que vão de eletricistas a serralheiros, mas também de laboratório, ambiente e geografia e, finalmente, é necessário mais pessoal para tarefas administrativas.

Lítio, para já, sai do país

“Numa fase inicial”, e uma vez que a cadeia de valor “ainda não está montada”, uma “parte considerável” do ouro branco extraído “irá para fora”, concede Proença. O projeto Aurora, da Galp com a Northvolt, foi cancelado; o projeto Liftium, da Bondalti, foi pelo mesmo caminho; e um terceiro, da AMG Critical Materials, parceira da Savannah, está “a avançar como planeado”, indica fonte oficial, sem adiantar mais detalhes.

Há uma série de atributos que contribuem para uma probabilidade maior de se atrair uma fileira completa. Emanuel Proença CEO da Savannah Resources em Portugal

Ainda assim, o gestor da Savannah aponta que cerca de um em cada cinco carros que é produzido na Europa tem origem na Península Ibérica, e Marrocos, aqui ao lado, é outro produtor muito relevante. “Se olharmos para este triângulo – Portugal, Espanha e Marrocos – há uma série de atributos que contribuem para uma probabilidade maior de se atrair uma fileira completa”, acredita. E remata: “É normal entrar em produção primeiro o setor primário e só depois fazer-se o investimento na etapa de química”. Proença acredita que se desenvolverá um cluster no prazo de dez anos, e frisa que “há interesse”. Afirma que esteve de visita há China há duas semanas e falou com “vários players” que querem trazer projetos para a Europa, à semelhança do que já tinha verificado nos Estados Unidos.

Nas contas da empresa, o projeto terá um contributo de 95 milhões de euros anuais para a economia local e descontará quase 800 milhões de euros em impostos ao longo dos primeiros 15 anos.

Expropriação “nos finalmentes”

Na fase inicial do projeto, a Savannah quer usar 400 hectares para erguer a fábrica, a subestação elétrica, escritórios e até redes de água. O projeto sobrepõe-se a três terrenos baldios, pelo menos em parte. Em relação à área do baldio de Canedo e do de Ornelas que o projeto ocupa, a Savannah fechou acordo com os responsáveis para a sua utlização – em relação ao último, o baldio de Covas do Barroso, a empresa não chegou a acordo com os responsáveis. Das parcelas pequenas, a empresa diz ter comprado “a grande maioria”, o resto conta que será expropriado.

O processo de expropriação “corre com a normalidade” e “está a chegar aos finalmentes”, afirma Emanuel Proença, que não considera ambicioso pensar que estará concluído no final do ano. Sobre se alguma ação judicial pode impedir a empresa de prosseguir com os seus trabalhos, o CEO é perentório: “Absolutamente nada”. Já existiram nove decisões a favor da empresa.

Em relação à proximidade do projeto a aldeias, o gestor considera que “não é assim tão relevante” e que é inferior à de outros projetos que já existem em Portugal, mas reconhece que obriga a que se acautelem efeitos, como poeiras, qualidade do ar, biodiversidade e ruído. Proença acena com as medidas de mitigação previstas na declaração de impacte ambiental para colmatar estes problemas.

“A normalização” do projeto pela maioria das pessoas da região “tem sido um sucesso”, considera Emanuel Proença, ao mesmo tempo que reconhece que há um grupo “visceralmente oposto” à mina. “Olhando para o que foi o passado do projeto, acho que não ajudou que a equipa fosse muito internacional e algo distante nos primeiros anos”, afere, considerando que os últimos dois a três anos foram importantes para uma maior aproximação.

“Se tudo correr bem, se fizermos bem o nosso trabalho, achamos que poderemos vir a ter mais de 100 milhões de toneladas de recurso [em Boticas] e, portanto, trabalhar aqui por várias gerações e manter os empregos por essas mesmas gerações”, conclui.