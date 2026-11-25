O Presidente da República, António José Seguro, defendeu esta quarta-feira que é preciso ouvir a voz do povo, argumentando que não fica suspensa entre eleições, dialogar com a sociedade e dar-lhe respostas concretas.

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“A democracia representativa não se esgota na sua dimensão institucional, nem a voz do povo deve ser ouvida apenas quando há eleições“, declarou António José Seguro, na Assembleia da República, na sessão solene evocativa do 25 de Novembro de 1975, no 51.º aniversário desta data.

O chefe de Estado recebeu aplausos à esquerda nesta parte do seu discurso, que se sucedeu ao do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, aplaudido de pé pelas bancadas à direita quando visou as manifestações pelo direito à habitação e colocou as designadas assembleias populares das acampadas como afronta ao Parlamento.

O Presidente da República argumentou que “o voto confere legitimidade para decidir, mas não dispensa quem decide do dever permanentemente de escutar, de compreender e de prestar contas” e que “entre dois atos eleitorais a voz das pessoas não fica suspensa”, referindo que “continuam a ter problemas, a formular aspirações, a manifestar inquietações e a reivindicar soluções”.

António José Seguro considerou que “a vitalidade de uma democracia mede-se também pela capacidade das suas instituições de acolher essas preocupações, de dialogar com a sociedade e de transformar a participação dos cidadãos em respostas concretas” e frisou que “escutar não significa abdicar da responsabilidade de decidir”.

“Dialogar não significa transferir para outros a legitimidade que o voto conferiu, significa exercer essa legitimidade com maior conhecimento da realidade e maior sentido de responsabilidade”, reforçou.

A seguir, deixou um alerta: “Quando aumenta a distância entre a vida das instituições e a vida das pessoas, enfraquece-se a confiança na nossa democracia. E quando os cidadãos deixam de acreditar que a sua voz conta, mesmo que as instituições continuem a funcionar regularmente, a democracia começa a perder substância”.

“O povo não é apenas a fonte da legitimidade do poder, é a razão de ser do seu exercício todos os dias”, acrescentou.

Aguiar-Branco afirma que base da democracia é o direito à diferença e não o consenso

Na mesma ocasião, o presidente da Assembleia da República afirmou que a base da democracia é o direito à diferença, saber-se ganhar ou perder e não o consenso sobre tudo, e criticou quem faz leituras seletivas da Constituição.

“Temos de voltar a explicar que as assembleias populares não são formas democráticas de decisão, que a constitucionalidade de uma lei se discute com um juiz e não com um polícia, que a legislação ainda é feita nesta casa [no Parlamento], e não na rua”, disse, numa alusão às acampadas pelo direito à habitação. Recebeu uma prolongada salva de palmas pelos deputados do PSD, CDS, IL e Chega, que se levantaram em sinal de apoio.

Após criticar “a leitura seletiva da Constituição que alguns fazem”, sobretudo quando invocam o direito à habitação, ou à resistência, mas esquecem o direito à iniciativa económica, de circulação no espaço público ou de expressão, o presidente da Assembleia da República defendeu a tese de que o 25 de Abril e o 25 de Novembro “têm em comum o fim do unanimismo”. José Pedro Aguiar-Branco acentuou então que “no princípio da democracia não estão as concordâncias mas as discordâncias”.

O presidente da Assembleia da República referiu depois que “todos” repetem “dezenas de vezes” a palavra consenso. “Solução para a saúde? Consenso. Solução para a educação? Consenso. Solução para a política externa? Consenso. Solução para a segurança? Consenso. Mas, cinquenta anos depois, é preciso admitir, perante esta câmara e os portugueses, que a palavra consenso era, quase sempre, um eufemismo”, frisou, tendo a escutá-lo António José Seguro. Nesta passagem, pela quarta vez, os deputados do PSD levantaram-se em sinal de apoio.

José Pedro Aguiar-Branco contrapôs que “democracia é também o direito à diferença e perde quando se exige consenso sobre tudo”.

PS acusa Aguiar-Branco de “confronto institucional” com Seguro

Em declarações aos jornalistas no final da sessão solene do 25 de Novembro, no Parlamento, o líder parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias, acusou o presidente do Parlamento de ter feito um “confronto institucional” com o chefe de Estado no discurso do 25 de Novembro e de estar alinhado com o Governo, condenando a “caricatura das manifestações”.

“O senhor Presidente da Assembleia da República, hoje infelizmente, fez no seu discurso um autêntico confronto institucional, não apenas com as oposições, porque não é esse o caso, mas, acima de tudo, com o pedido de consenso e de pacto que tem vindo a ser manifestado a partir do Palácio de Belém. É não entender que a democracia e a comunidade se faz também na procura de soluções comuns”, criticou Eurico Brilhante Dias.

O dirigente do PS discordou da “ideia de que quem se manifesta quer interromper a democracia” porque “protestar, manifestar-se, faz parte de uma democracia pluralista”.

“Fazer uma caricatura das manifestações, de quem tem dificuldades em ter habitação, de quem sofre para ir ao supermercado comprar os bens essenciais, essa caricatura é contrária à coesão social e foi isso que o senhor Presidente da República sublinhou no seu discurso”, condenou.

As críticas chegaram também por outras vozes dentro do PS. Através de uma publicação nas redes sociais, o deputado e antigo líder socialista Pedro Nuno Santos acusou José Pedro Aguiar-Branco de agir como um “incendiário extremista” no discurso do 25 de Novembro, considerando que “não tem nível nem dignidade” para ser presidente do Parlamento.

Na perspetiva do deputado do PS, Aguiar-Branco “não sabe o que é uma democracia e não respeita o direito das pessoas a manifestarem-se”. “Caricaturou e desrespeitou todos os portugueses que se têm manifestado nas últimas semanas” pela habitação, condenou.

Montenegro destaca o 25 de Novembro como “data essencial” da história contemporânea

O primeiro-ministro classificou o 25 de Novembro de 1975 como “uma data essencial” da história contemporânea de Portugal, considerando que assinalá-la é honrar “a coragem de quem defendeu a vontade popular contra os radicalismos”.

“O 25 de Abril trouxe-nos a liberdade e o 25 de Novembro garantiu que essa liberdade não seria desviada, assegurando o pluralismo, o Estado de Direito e a democracia representativa em que vivemos”, referiu Luís Montenegro, numa publicação na rede social X. O primeiro-ministro participou na sessão evocativa, no Parlamento, na qual não prestou declarações à comunicação social.

“Honramos a memória histórica de Portugal e a coragem de quem defendeu a vontade popular contra os radicalismos. Com essa inspiração, continuamos a construir um Portugal mais livre, mais justo e mais próspero para todos”, acrescentou Montenegro, na publicação no X.