O Sindicato Nacional da Polícia (Sinapol) recusou esta quarta-feira assinar um acordo com o Governo sobre os aumentos salariais e dos suplementos, juntando-se a outros dois sindicatos da PSP e três associações da GNR que também rejeitaram a proposta.

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Na sexta-feira, o ministro da Administração Interna chegou a acordo com os sindicatos da PSP que representam os oficiais, chefes, o Sindicato dos Polícias Portugueses, a Associação Sindical Autónoma de Polícia e com a associação dos sargentos da Guarda e a Associação Nacional Autónoma de Guardas (ANAG).

O Sinapol esteve esta quarta-feira reunido com Luís Neves e no final do encontro o presidente do sindicato, Armando Ferreira, disse à Lusa que não assinou o acordo por o Governo “não estar disposto” a aumentar o suplemento de patrulha em 2027.

“O Sinapol reconhece que começa a existir por parte do Governo alguma valorização, mas aqueles que estão na primeira linha, que andam na rua ainda continuam a não ser valorizados”, afirmou Armando Ferreira, sustentando que é “muito pouco” os 25 euros de aumento do suplemento de patrulha em 2027.

O sindicalista frisou que o Sinapol estava disposto a assinar um acordo caso o executivo “aumentasse o suplemento de patrulha”, considerando que os aumentos salariais e de suplementos acordados significam “um avanço que apenas valoriza os polícias mais velhos e ignora quem tem menos de 20 anos de serviço”.

Segundo os sindicatos e associações socioprofissionais das forças de segurança, o acordo prevê a subida de um nível remuneratório em 2027 (52 euros) e de mais um em 2028 e o aumento dos suplementos de comando, turno, especial de serviço, piquete e residência.

Do lado da PSP e além do Sinapol, ficaram de fora do acordo a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) e o Sindicato Independente dos Agentes de Polícia (SIAP).

A ASPP, o maior sindicato, justificou a não assinatura do acordo por considerar que em janeiro os polícias deviam subir dois índices remuneratórios, ou seja, ter um aumento de 104 euros.

Por sua vez, o Sindicato Nacional da Carreira de Chefes (SNCC-PSP) salientou que o acordo representa “um passo muito significativo na valorização dos profissionais da PSP, permitindo recuperar parte da estagnação remuneratória registada ao longo dos últimos anos e concretizar uma evolução há muito reivindicada pelas estruturas sindicais”.

A Associação Nacional dos Oficiais da Guarda (ANOG), a Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR) e Associação Socioprofissional Independente da Guarda (ASPIG) não assinaram o acordo.

A APG, que é a maior associação da GNR, acusou o Governo de ignorar reivindicações, que passam por “uma valorização efetiva das tabelas remuneratórias e dos suplementos, recusando medidas paliativas ou meros ajustes de fachada que não resolvem os problemas de fundo da instituição”.

Já a Associação Nacional dos Sargentos da Guarda (ANSG) destaca o acordo assinado, considerando que responde “ao essencial” das exigências, designadamente na “reparação de grandes injustiças na carreira de sargentos” e nas “diferenças salariais” em relação à carreira de chefes na PSP.

Luís Neves destaca “os maiores aumentos” de sempre às forças de segurança

O ministro da Administração Interna já destacou o acordo alcançado com a maioria dos sindicatos da PSP e associações socioprofissionais da GNR e avançou que os aumentos podem atingir os 550 euros em quatro anos.

Segundo Luís Neves, o executivo conseguiu “os maiores aumentos que algum dia foram conferidos às forças de segurança”.

O Sinapol contrapôs ao afirmar que assinaram o acordo a maioria dos sindicatos (quatro em sete), mas ficaram de fora as estruturas sindicais que representam a maioria dos polícias sindicalizados.

A Associação Nacional dos Oficiais da Guarda também contestou as declarações do ministro, dando conta que as duas associações que assinaram o acordo “representam cerca de 1.800 dos 22.731 militares da Guarda”.

“Um acordo destes não se mede pelo número de siglas, mede-se pelo número de militares que as associações representam. E esse critério não é nosso, é do próprio Governo”, refere a ANOG.

A associação que representa os oficiais da GNR sublinhou que foi o próprio Ministério da Administração Interna a destacar que em julho de 2024 assinou o acordo com as estruturas sindicais e associações socioprofissionais “mais representativas”.

“Nessa altura, do lado da Guarda, assinaram a APG e a ANOG. Agora, nenhuma das duas assinou. A APG, que a imprensa designa há anos como a associação mais representativa da Guarda, ficou de fora. Pela régua que o Governo usou para o acordo de 2024, o acordo de 2026 não tem consigo a maioria da Guarda“, precisa a ANOG.