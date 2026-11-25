O gigante da moda on-line Shein vai pagar 100 milhões de dólares (91,2 milhões de euros) para resolver acusações da Comissão Federal de Comércio (FTC) de ter enganado consumidores sobre prazos de entrega e avaliações de produtos.

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A FTC também alegou esta quarta-feira que o retalhista fez afirmações enganosas sobre a origem de parte do algodão usado em alguns dos seus produtos. Por exemplo, o algodão que a Shein dizia ser cultivado nos EUA verificou-se que tinha origem na China, e o algodão usado em pelo menos alguns dos seus produtos não pôde ser rastreado até nenhum país de origem, conforme as alegações da agência.

“A Shein atraía os consumidores com promessas de roupa acessível, entrega rápida e utilização de fornecedores que obtinham classificações acima da média em padrões relacionados com trabalho infantil e forçado, entre outras representações”, afirmou Christopher Mufarrige, diretor do Gabinete de Proteção ao Consumidor da FTC, num comunicado divulgado esta quarta-feira.

“Na realidade, a empresa enganou milhões de consumidores sobre os seus produtos, os seus fornecedores e a autenticidade das análises de clientes”, resume.

Mufarrige disse que a empresa, fundada na China em 2012 e agora sediada em Singapura, complicou ainda mais os seus problemas ao dificultar que os compradores pedissem atendimento ao cliente.

Segundo a ordem, o pagamento de 100 milhões de dólares da Shein será usado para compensar os consumidores prejudicados pelas ações da empresa, de acordo com a FTC.

A agência também disse que a Shein será proibida de deturpar tempos de envio e entrega, suprimir análises negativas de produtos, recusar-se a fornecer um atendimento ao cliente adequado e fazer alegações enganosas sobre auditorias de fornecedores e fabricantes ou rastreabilidade de produtos.

Numa mensagem por e-mail à agência de notícias Associated Press, um porta-voz da Shein disse que o acordo “não constitui uma admissão de responsabilidade, e continuamos a discordar de alguns aspetos da caracterização do nosso negócio e práticas de conformidade pela FTC”.

A Shein realçou que aceitou medidas adicionais para reforçar as suas práticas de consumo e esforços de conformidade como parte do acordo.

O acordo surge depois da decisão da Shein de entrar na bolsa de Hong Kong em setembro.

A atratividade da Shein junto dos clientes baseia-se numa moda ultra rápida e acessível, entregue da China para o Ocidente em apenas alguns dias. Mas, o fim das isenções de tarifas nos EUA e na União Europeia aumentou os direitos sobre pacotes de baixo valor vindos da China, incluindo os produtos da Shein. Os custos logísticos mais altos, em parte devido à guerra no Irão, também têm comprimido o modelo de negócio de baixo preço da empresa e a sua rentabilidade.