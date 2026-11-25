Como é que podemos aproveitar melhor a Black Friday sem gastar mais do que aquilo que é suposto? Em primeiro lugar, precisamos de perceber quais são as nossas necessidades reais, ou seja, aquilo que nos faz falta e que, mais cedo ou mais tarde, teremos mesmo de comprar. Depois de termos esta lista, dividimos por categorias, definimos um orçamento e comparamos as opções disponíveis. Mas há algo que não podemos deixar de ter em consideração: a melhor compra não é necessariamente a que tem o maior desconto, mas aquela que responde a uma necessidade e representa uma verdadeira oportunidade.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Três formas de encontrar essas oportunidades

É precisamente para ajudar os consumidores a tomar decisões mais informadas que a Auchan disponibiliza, na sua página de Black Friday, a funcionalidade Escolha às Claras. Em cada categoria, é possível encontrar três propostas distintas: a opção mais económica, a que apresenta a melhor relação entre preço e oportunidade e aquela que oferece o maior desconto.

Afinal, não existe uma única forma de fazer um bom negócio: tudo depende das necessidades, das prioridades e do orçamento de cada um.

Para quem procura gastar o mínimo possível, existe a opção mais económica. Para quem privilegia o equilíbrio entre o valor a pagar e a oportunidade apresentada, há uma proposta que procura responder a esse objetivo. Já quem pretende aproveitar uma redução de preço mais expressiva pode consultar a opção com maior desconto.

Desta forma, em vez de olhar apenas para a percentagem de desconto, o consumidor tem diferentes referências para comparar e decidir qual a proposta que melhor corresponde àquilo que procura.

Tecnologia e eletrodomésticos: oportunidades ao longo de todo o ano

Embora a Black Friday seja uma altura particularmente estratégica para renovar equipamentos, a procura por boas oportunidades não tem de ficar limitada a esta época. Na Auchan, é possível encontrar soluções de tecnologia e eletrodomésticos ao longo de todo o ano, tanto nos supermercados como na loja online, com propostas para diferentes necessidades e orçamentos.

Entre as opções disponíveis está também a Qilive, a marca própria da Auchan, que aposta em soluções económicas nas áreas dos grandes e pequenos eletrodomésticos e das televisões. Uma alternativa a considerar por quem procura equipar ou renovar a casa sem comprometer tanto o orçamento.

Se encontrar mais barato devolvem a diferença

No final, aproveitar a Black Friday não significa comprar mais, mas comprar melhor. Definir prioridades, comparar alternativas e perceber o que estamos realmente a pagar são passos fundamentais para evitar decisões precipitadas e fazer escolhas mais ajustadas às nossas necessidades.

Na Black Friday da Auchan, a proposta é precisamente essa: tornar as oportunidades mais transparentes, com a funcionalidade Escolha às Claras e diferentes opções para cada perfil de consumidor. Porque, na Black Friday da Auchan, é tudo às claras. E, se encontrar mais barato, devolvem a diferença.