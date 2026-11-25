Os trabalhadores da higiene urbana da Câmara de Lisboa vão estar em greve na quinta e sexta-feira, em protesto contra a ausência de respostas às suas reivindicações e o recurso a empresas privadas, anunciou esta quarta-feira o sindicato.

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Em comunicado, o Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML) explica que a paralisação dos condutores decorrerá entre as 6h00 de quinta-feira e as 6h00 de sexta-feira, seguindo-se a dos cantoneiros, que se prolongará até às 6h00 de sábado.

De acordo com o STML, a greve, decidida em plenários realizados durante este mês, tem como principais motivos a “ausência de respostas ao caderno reivindicativo” e a “entrada de empresas privadas no setor público de limpeza e recolha de resíduos“.

O sindicato considera que o recurso a privados está a colocar “em causa a integridade do serviço público, os direitos dos trabalhadores e dos próprios lisboetas”.

Entre as decisões contestadas pelo STML está a intenção da Câmara Municipal de Lisboa de destinar 600 mil euros à contratação, por quatro meses, de uma empresa privada para assegurar a limpeza e higiene urbana na zona da Baixa Pombalina, no âmbito de um projeto-piloto.

O sindicato critica também a intenção da autarquia de despender 500 mil euros na contratação de serviços de varredura mecânica com cantoneiros.

“Para além de não responder aos graves problemas com que os trabalhadores da higiene urbana se confrontam numa base diária, ignorando inclusive as suas reivindicações e expectativas, Carlos Moedas aprofunda o caminho que motiva esta greve de novembro“, refere a estrutura sindical.

Ainda que reconheça que foram contratados mais trabalhadores nos últimos dois anos, o STML questiona a capacidade da autarquia para assegurar instalações adequadas, que garantam o cumprimento das normas de saúde, higiene e segurança no trabalho.

No que diz respeito à aquisição de novas viaturas, o sindicato considera que estas continuam a ser insuficientes para responder às necessidades e particularidades da cidade em matéria de recolha de resíduos.

“Continuam a ficar por fazer inúmeros circuitos (de noite ou de dia), por avarias sistemáticas ou falta de viaturas”, alerta o sindicato, acrescentando que algumas das carrinhas recentemente adquiridas não dispõem de espaço na cabine para os três elementos que devem integrar as equipas.

A estrutura sindical admite que a contestação dos trabalhadores da higiene urbana possa prolongar-se durante o mês de dezembro, caso não sejam dadas respostas às suas reivindicações.