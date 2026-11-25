O Tribunal de Contas Europeu estima que as despesas ecológicas declaradas por sete Estados-membros, incluindo Portugal, ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência tenham sido sobrestimadas em 5,5 mil milhões de euros, alertando para falhas na verificação.

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“A análise pormenorizada de 60 projetos revelou que, em oito deles, as despesas ecológicas estavam significativamente sobrestimadas. Extrapolados para a população de auditoria do tribunal, estes resultados representam 5,5 mil milhões de euros, ou seja, 9,8% do total das despesas ecológicas declaradas pelos sete Estados-membros selecionados”, indica o Tribunal de Contas Europeu (TCE) num relatório hoje divulgado sobre as obrigações ‘verdes’ ao abrigo do PRR.

Além disso, “em 18 das 38 medidas auditadas, as despesas ecológicas declaradas excediam em 3,4 mil milhões de euros – 8% do montante total declarado – as despesas ecológicas totais dos projetos subjacentes“, acrescenta o TCE.

Para esta auditoria, o TCE analisou 38 medidas e 60 projetos em Portugal, Alemanha, Grécia, Espanha, França, Itália e Polónia, sendo que os seis primeiros países foram selecionados devido ao elevado montante de despesas ecológicas declaradas ao abrigo do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, que financia os PRR. A Polónia foi escolhida por apresentar um volume significativo de despesas ecológicas não comunicado.

Em 1 de agosto de 2025, estes sete Estados-membros representavam 88% das despesas ecológicas elegíveis declaradas por todos os países da UE e 83% do total nos PRR, segundo o TCE. O tribunal ressalva, contudo, que a amostra “não é representativa” do conjunto das despesas ecológicas declaradas pelos 27 Estados-membros, permitindo apenas retirar conclusões sobre a fiabilidade das despesas comunicadas apenas pelos sete países selecionados.

De acordo com o relatório do auditor comunitário, Portugal declarou, neste período, 2.585 milhões de euros em despesas ecológicas elegíveis para financiamento através de obrigações ‘verdes’ do PRR, correspondentes a 32% dos cerca de 7.988 milhões de euros elegíveis identificados no país. A amostra portuguesa inclui três projetos.

No seu conjunto, a auditoria europeia demonstra, de acordo com o TCE, que a Comissão Europeia “não verifica se a execução das medidas ecológicas do Mecanismo de Recuperação e Resiliência [que financia os PRR] inclui apenas projetos com impacto no clima ou no ambiente e confia nos Estados-membros para realizarem estes controlos“.

Até ao final de 2025, Bruxelas tinha emitido 78,5 mil milhões de euros em obrigações ‘verdes’ do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, apenas 37% da meta de 213,6 mil milhões de euros, de acordo com o orçamento revisto. No mesmo período, os Estados-membros comunicaram 88,2 mil milhões de euros em despesas ecológicas elegíveis ao abrigo do Mecanismo de Recuperação e Resiliência.

O Mecanismo de Recuperação e Resiliência financia reformas e investimentos dos Estados-membros para apoiar a recuperação económica após a pandemia de covid-19, incluindo medidas destinadas a cumprir os objetivos climáticos. As obrigações ‘verdes’ são instrumentos de dívida destinados a financiar projetos com benefícios ambientais, sendo utilizadas pela UE para mobilizar recursos para a transição ecológica.