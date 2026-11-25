A EDP vê a liberalização faseada da distribuição de energia no Brasil como um 'ótima oportunidade' para subir do nono lugar para o 'pódio' do ranking de fornecedores no país, e conquistar quota e receitas num mercado de sete milhões de pequenas e médias empresas e mais de 90 milhões de consumidores residenciais. Uma ambição para a qual está a adaptar serviços e a usar a ampla experiência adquirida em Portugal, afirmaram gestores da elétrica.

A liberalização do mercado de comercialização de energia no Brasil começou a ser desenhada nos anos 90 e teve uma etapa importante em 2024, com a abertura total de todos os consumidores…