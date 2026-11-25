“Tropicalizar.” EDP adapta experiência em Portugal para crescer na liberalização do gigante mercado brasileiropremium
Novas fases da liberalização oferecem à EDP ambição de saltar do nono lugar ao 'top 3' da distribuição no Brasil. Stilwell d'Andrade sublinha necessidade de rentabilidade: "sem cometer loucuras".
A EDP vê a liberalização faseada da distribuição de energia no Brasil como um 'ótima oportunidade' para subir do nono lugar para o 'pódio' do ranking de fornecedores no país, e conquistar quota e receitas num mercado de sete milhões de pequenas e médias empresas e mais de 90 milhões de consumidores residenciais. Uma ambição para a qual está a adaptar serviços e a usar a ampla experiência adquirida em Portugal, afirmaram gestores da elétrica.
A liberalização do mercado de comercialização de energia no Brasil começou a ser desenhada nos anos 90 e teve uma etapa importante em 2024, com a abertura total de todos os consumidores…
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