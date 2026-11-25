A Administração Trump está a propor novas tarifas sobre 14 parceiros comerciais dos EUA, com a União Europeia (UE) a ter os seus produtos tributados a 15%, em linha com o acordo estabelecido no ano passado. A taxa poderá subir até 20% caso Washington considere insatisfatórias as negociações em curso e os compromissos assumidos.

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Já a China enfrenta uma taxa de até 20%, em linha com o acordo alcançado por Donald Trump e Xi Jinping em outubro de 2025, que poderá subir para 40% se as negociações entre os dois países fracassarem, segundo um alto responsável norte-americano citado pela Bloomberg.

As tarifas estão sujeitas a consulta pública até 5 de janeiro, com audiências marcadas para 25 de janeiro, revela o comunicado do Gabinete do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR).

A medida faz parte da estratégia de Trump de repor as taxas sobre as importações que o Supremo Tribunal considerou inconstitucionais, mesmo depois da recente derrota dos Republicanos nas eleições intercalares. Desta vez, alega que os países visados possuem excesso estrutural de capacidade industrial.

As importações de Taiwan, do Japão, da Coreia do Sul e da Suíça ficaram sujeitas a uma taxa de 15%. Já os produtos indianos serão alvo de uma taxa de 17%, caso o acordo com a administração seja concluído. No entanto, ainda não está fora de questão o valor subir para os 25%. Para Camboja, Indonésia, Malásia, Tailândia e Bangladesh a tarifa deverá ser de 18%. Singapura enfrenta uma taxa de até 20%, que poderá descer para 10% caso conclua um acordo com Washington.

As taxas propostas já têm em conta os acordos comerciais celebrados com a maioria dos países. Por agora, México e Noruega estão excluídos das novas taxas, embora as duas nações se mantenham sob análise.

As taxas surgem na sequência da investigação iniciada em março sobre um alegado excesso de capacidade industrial, ao abrigo da Secção 301 da Lei do Comércio de 1974.

Em julho, a Casa Branca impôs tarifas entre 10% e 12,5% a 60 parceiros comerciais, acusando-os de não aplicarem adequadamente as proibições relativas a produtos fabricados com recurso a trabalho forçado.

O Representante Comercial dos EUA, Jamieson Greer, em declaraçoes à CNBC, afirmou que os novos direitos aduaneiros foram pensados para preservar os acordos existentes, sendo que não irão ser cumulativos e que, caso um produto seja abrangidos por dois conjuntos de tarifas diferentes, só será aplicada a taxa mais elevada.

O responsável acrescentou que haverá produtos isentos das tarifas, incluindo o petróleo e o gás e os produtos alimentares que não podem ser cultivados nos EUA. Também ficam isentos os produtos já sujeitos a direitos setoriais, como os medicamentos e os minerais críticos.

Ao abrigo da mesma secção, a Administração norte-americana propõe ainda agravar as tarifas sobre o Brasil, alegando que, “após mais de um ano de conversações”, o país não fez progressos para corrigir práticas comerciais consideradas injustas.

Washington quer impor uma tarifa de 10% sobre os aviões completos no Brasil, até agora isentos, e uma taxa adicional sobre o açúcar do Brasil, acompanhada de um aumento da tarifa extraquota sobre o açúcar importado de todos os países. A proposta soma-se à tarifa de 25% sobre certos produtos brasileiros em vigor desde julho e está sujeita a consulta pública, com audiência marcada para 14 de janeiro.

As primeiras reações

A China já reagiu à notícia, com o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Guo Jiakun, a classificar a perspetiva de novas tarifas dos EUA sobre as exportações chinesas como “manobra política”.

Já a União Europeia rejeitou “liminarmente” os argumentos utilizados pelos Estados Unidos para impor novas tarifas ao bloco, apontando que a Europa é uma das regiões mais expostas” à capacidade de produção industrial excessiva de países terceiros.

“A UE e os Estados Unidos partilham uma preocupação genuína com o excesso de capacidade produtiva à escala mundial, um fenómeno em grande medida associado a intervenções estatais e particularmente presente em países terceiros”, sublinhou o porta-voz da Comissão Europeia Olof Gill.

(Notícia atualizada pela última vez às 16h20)